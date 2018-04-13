Двух ельчан осудили за вооруженный налет на автозаправочную станцию

Приговором Елецкого городского суда двое местных жителей признаны виновными в разбойном нападении на АЗС, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как установлено материалами уголовного дела, в апреле 2017 года обвиняемые, закрыв лица балаклавами, напали на оператора - кассира АЗС, используя пневматический пистолет, и похитили из кассового лотка 7500 рублей, после чего на автомобиле скрылись с места преступления.

Благодаря успешно проведенной оперативно-розыскной операции они были задержаны полицией.

При задержании у преступников были изъяты оружие и патроны.

В ходе предварительного следствия им было предъявлено обвинение по ст. ст. 162 ч.2 УК РФ, 222 ч.1 УК РФ, с которым они полностью согласились.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил их к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.