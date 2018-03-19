Общество
сегодня, 18:10
Ремонт Петровского моста начался с ошибок
18 3020
Водителей уже предупреждают об ограничениях.
В соцсетях набирает популярность фотография с Петровского моста. Его ремонт начался с ошибки в предупреждающей об ограничениях табличке. Водителям сообщают, что движение грузового транспорта запрещено, а легкового и пассажирского ограничено до одной полосы.
Напомним, старую часть моста закроют для движения в ночь с пятницы на субботу, т.е. 23 марта. Ранее заявлялось, что мост закроют на модернизацию сразу же после выборов президента - 19 марта.
- Такой вариант позволит горожанам менее болезненно привыкнуть к тому, что движение с правого берега на левый будет затруднено до декабря, - прокомментировал ситуацию председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.
Фото https://vk.com/dimedroll73
Напомним, старую часть моста закроют для движения в ночь с пятницы на субботу, т.е. 23 марта. Ранее заявлялось, что мост закроют на модернизацию сразу же после выборов президента - 19 марта.
- Такой вариант позволит горожанам менее болезненно привыкнуть к тому, что движение с правого берега на левый будет затруднено до декабря, - прокомментировал ситуацию председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.
Фото https://vk.com/dimedroll73
18 3020
оптимист
Колхозан
Колхозан
Город48
111
вова
.
Мармазетка
1
Камеди Клаб