Общество

сегодня, 18:10

Ремонт Петровского моста начался с ошибок

18 3020
#ремонт #Петровский мост
1
Ремонт Петровского моста начался с ошибок

Водителей уже предупреждают об ограничениях.

В соцсетях набирает популярность фотография с Петровского моста. Его ремонт начался с ошибки в предупреждающей об ограничениях табличке. Водителям сообщают, что движение грузового транспорта запрещено, а легкового и пассажирского ограничено до одной полосы.

Напомним, старую часть моста закроют для движения в ночь с пятницы на субботу, т.е. 23 марта. Ранее заявлялось, что мост закроют на модернизацию сразу же после выборов президента - 19 марта.

- Такой вариант позволит горожанам менее болезненно привыкнуть к тому, что движение с правого берега на левый будет затруднено до декабря, - прокомментировал ситуацию председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.

Фото https://vk.com/dimedroll73
18 3020
#ремонт #Петровский мост
1

Комментарии (18)

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оптимист

6 минут назад
главное, чтоб этот ремонт не закончился ошибкой..
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Колхозан

21 минуту назад
Так же и зарплату рассчитывают подчиненным (с ошибками, но всегда в минус работяге).
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Колхозан

24 минуты назад
Вот так не грамотные люди выиграли многомиллионный тендер и приступили к работе... Как надоели эти коммерсы безграмотные! Везде одни неучи!
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Город48

38 минут назад
Аффтор жжот
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111

55 минут назад
Опьять Утин венават.
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вова

58 минут назад
каков президент, таковы и опричники!
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.

сегодня, 18:49
Наверное, авторы объявления в одном классе с корреспондентами Города48 учились.
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Мармазетка

сегодня, 18:45
Один неумный написал, такие же и ремонт делать будут. Узбеков с таджиками наймут за Рупь.
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1

сегодня, 18:41
Респект пиарщику департамента дорог и благоустройства.Классические "вирусные технологии", вся интернет-аудитория уже узнала и запомнила факт про ремонт моста. Приятно, когда такие профессионалы работают в госорганах.
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Камеди Клаб

сегодня, 18:41
Липецк давай исчо! Тагил и Челябинск дети по сравнению с вами.
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