Общество
36 минут назад
«Где эта паводковая комиссия, я вас спрашиваю»
Жители улицы Красной уверены, что власти о них забыли.
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Вода пришла на огороды и в подвалы жителей Ниженки. При этом владельцы подворий относятся к ситуации по-разному.
Так, на улице XX партсъезд мы встретили Елену Сушкову. Хоть ее дом стоит не первым от большой воды, но на ее подворье уже вода, Женщина рассказывает, как замеряют приход воды.
- Вчера вода вон у того столба стояла, а сегодня уже на несколько метров ближе подошла, - показывает липчанка. – А вот этот мосток уже давно не затапливало. Да вообще, я не помню, когда последний раз вода так близко заходила. В целом все не так плохо. Спасатели
каждый день приезжают, сегодня вроде даже из администрации кто-то был.
На улице чувствовалась некая безмятежность, даже в спокойно плавающем мусоре, который ручей Студеный принес из города. Чего нельзя сказать об улице Красной…
Светлана Кармазина из дома №147 возмущена до глубины души затопленными подвалами, она не может сдерживать эмоции
- Я знаю, что у нас создана паводковая комиссия, которая должна ежедневно объезжать подворья, - рассказывает Светлана
Кармазина. – Вода прибывает уже четвертый день, и за это время никого ни разу не видели. Нас никто не посетил. Мы понимаем, что сейчас уже ничего не сделать. Но надо все зафиксировать, потому что стены могут разрушиться, а мы ничего без комиссии доказать не сможем.
При этом липчанка, равно как и ее соседи по улице уверены – причина такого резкого притока воды в открытых шлюзах водохранилища.
- За 17 лет такое происходят впервые, - говорит Светлна Кармазина. – И паводок этот рукотворный, а не из-за природных явлений, как нас убеждают.
- Официально заявлено, что в районе ниженки затоплено 13 подворий, - начал было говорить корреспондент GOROD48.
- Какие 13, - вомущается женщина. - Только по нашей улице затопило около десяти!
Угнетает жителей улицы Красной, что еще и городской водопровод отключили. А когда на улицу приехали газовщики, то невольно промелькнула мысль, что и без газа останутся. Но специалисты их успокоили – они только контролируют обстановку. Так что теперь и не скажешь, что на эту улицу никто не приходил. А смска с сообщением о паводке в Ниженке, которая пришла в конце
нашего диалога, выглядела как злая шутка.
Так, на улице XX партсъезд мы встретили Елену Сушкову. Хоть ее дом стоит не первым от большой воды, но на ее подворье уже вода, Женщина рассказывает, как замеряют приход воды.
- Вчера вода вон у того столба стояла, а сегодня уже на несколько метров ближе подошла, - показывает липчанка. – А вот этот мосток уже давно не затапливало. Да вообще, я не помню, когда последний раз вода так близко заходила. В целом все не так плохо. Спасатели
каждый день приезжают, сегодня вроде даже из администрации кто-то был.
На улице чувствовалась некая безмятежность, даже в спокойно плавающем мусоре, который ручей Студеный принес из города. Чего нельзя сказать об улице Красной…
Светлана Кармазина из дома №147 возмущена до глубины души затопленными подвалами, она не может сдерживать эмоции
- Я знаю, что у нас создана паводковая комиссия, которая должна ежедневно объезжать подворья, - рассказывает Светлана
Кармазина. – Вода прибывает уже четвертый день, и за это время никого ни разу не видели. Нас никто не посетил. Мы понимаем, что сейчас уже ничего не сделать. Но надо все зафиксировать, потому что стены могут разрушиться, а мы ничего без комиссии доказать не сможем.
При этом липчанка, равно как и ее соседи по улице уверены – причина такого резкого притока воды в открытых шлюзах водохранилища.
- За 17 лет такое происходят впервые, - говорит Светлна Кармазина. – И паводок этот рукотворный, а не из-за природных явлений, как нас убеждают.
- Официально заявлено, что в районе ниженки затоплено 13 подворий, - начал было говорить корреспондент GOROD48.
- Какие 13, - вомущается женщина. - Только по нашей улице затопило около десяти!
Угнетает жителей улицы Красной, что еще и городской водопровод отключили. А когда на улицу приехали газовщики, то невольно промелькнула мысль, что и без газа останутся. Но специалисты их успокоили – они только контролируют обстановку. Так что теперь и не скажешь, что на эту улицу никто не приходил. А смска с сообщением о паводке в Ниженке, которая пришла в конце
нашего диалога, выглядела как злая шутка.
негодяй
прохожий
Нда
Веня