Общество

36 минут назад

«Где эта паводковая комиссия, я вас спрашиваю»

4 368
#паводок
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«Где эта паводковая комиссия, я вас спрашиваю»

Жители улицы Красной уверены, что власти о них забыли.

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Вода пришла на огороды и в подвалы жителей Ниженки.  При этом владельцы подворий относятся к ситуации по-разному.

Так, на улице XX партсъезд мы встретили Елену Сушкову. Хоть ее дом стоит не первым от большой воды, но на ее подворье уже вода, Женщина рассказывает, как замеряют приход воды.

- Вчера вода вон у того столба стояла, а сегодня уже на несколько метров ближе подошла, - показывает липчанка. – А вот этот мосток уже давно не затапливало. Да вообще, я не помню, когда последний раз вода так близко заходила. В целом все не так плохо. Спасатели
каждый день приезжают, сегодня вроде даже из администрации кто-то был.

На улице чувствовалась некая безмятежность, даже в спокойно плавающем мусоре, который ручей Студеный принес  из города. Чего нельзя сказать об улице Красной…

Светлана Кармазина из дома №147 возмущена до глубины души затопленными подвалами, она не может сдерживать эмоции

- Я знаю, что у нас создана паводковая комиссия, которая должна ежедневно объезжать подворья, - рассказывает Светлана
Кармазина. – Вода прибывает уже четвертый день, и за это время никого ни разу не видели. Нас никто не посетил. Мы понимаем, что сейчас уже ничего не сделать. Но надо все зафиксировать, потому что стены могут разрушиться, а мы ничего без комиссии доказать не сможем.

При этом липчанка, равно как и ее соседи по улице уверены – причина такого резкого притока воды в открытых шлюзах водохранилища.

- За 17 лет такое происходят впервые, - говорит Светлна Кармазина. – И паводок этот рукотворный, а не из-за природных явлений, как нас убеждают.

- Официально заявлено, что в районе ниженки затоплено 13 подворий, - начал было говорить корреспондент GOROD48.

- Какие 13, - вомущается женщина. - Только по нашей улице затопило около десяти!

Угнетает жителей улицы Красной, что еще и городской водопровод отключили. А когда на улицу приехали газовщики, то невольно промелькнула мысль, что и без газа останутся. Но специалисты их успокоили – они только контролируют обстановку. Так что теперь и не скажешь, что на эту улицу никто не приходил. А смска с сообщением о паводке в Ниженке, которая пришла в конце
нашего диалога, выглядела как злая шутка.

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4 368
#паводок
1

Комментарии (4)

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негодяй

8 минут назад
Это ваша частная собственность ,вы сами прекрасно знаете, что живете в зоне подтопления никто вам ничего не должен ,сами все там у себя засрали, для самих себя ни чего сделать не хотите ,а теперь кто вам виноват Путин? Королев ? А может быть Трамп или и ИГИЛ?
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прохожий

9 минут назад
нахер всех властей которые народ .. своих избранников не уважают.. в отставку пора за многие косяки
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Нда

11 минут назад
Блин ,ежегодно их предупреждают , вроде даже квартиры в своё время предлагали , так чё теперь плакаться каждый год .
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Веня

11 минут назад
ТАК ВАМ И НУЖНО...ПУСТЬ В ВАС ХОТЬ НЕМНОГО ГОРДОСТЬ ЗАГОВОРИТ НАКОНЕЦ ТО...БЕДАЛАГИ В СТРАНЕ ГДЕ НЕФТЬ, ГАЗ, АЛМАЗЫ, ЗОЛОТО...РЫБАЧЬТЕ, ТАМ ЗАПРЕТА НЕТ ВРОДЕ
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