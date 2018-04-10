«Где эта паводковая комиссия, я вас спрашиваю»

Жители улицы Красной уверены, что власти о них забыли.

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Вода пришла на огороды и в подвалы жителей Ниженки. При этом владельцы подворий относятся к ситуации по-разному.



Так, на улице XX партсъезд мы встретили Елену Сушкову. Хоть ее дом стоит не первым от большой воды, но на ее подворье уже вода, Женщина рассказывает, как замеряют приход воды.



- Вчера вода вон у того столба стояла, а сегодня уже на несколько метров ближе подошла, - показывает липчанка. – А вот этот мосток уже давно не затапливало. Да вообще, я не помню, когда последний раз вода так близко заходила. В целом все не так плохо. Спасатели

каждый день приезжают, сегодня вроде даже из администрации кто-то был.



На улице чувствовалась некая безмятежность, даже в спокойно плавающем мусоре, который ручей Студеный принес из города. Чего нельзя сказать об улице Красной…



Светлана Кармазина из дома №147 возмущена до глубины души затопленными подвалами, она не может сдерживать эмоции



- Я знаю, что у нас создана паводковая комиссия, которая должна ежедневно объезжать подворья, - рассказывает Светлана

Кармазина. – Вода прибывает уже четвертый день, и за это время никого ни разу не видели. Нас никто не посетил. Мы понимаем, что сейчас уже ничего не сделать. Но надо все зафиксировать, потому что стены могут разрушиться, а мы ничего без комиссии доказать не сможем.



При этом липчанка, равно как и ее соседи по улице уверены – причина такого резкого притока воды в открытых шлюзах водохранилища.



- За 17 лет такое происходят впервые, - говорит Светлна Кармазина. – И паводок этот рукотворный, а не из-за природных явлений, как нас убеждают.



- Официально заявлено, что в районе ниженки затоплено 13 подворий, - начал было говорить корреспондент GOROD48.



- Какие 13, - вомущается женщина. - Только по нашей улице затопило около десяти!



Угнетает жителей улицы Красной, что еще и городской водопровод отключили. А когда на улицу приехали газовщики, то невольно промелькнула мысль, что и без газа останутся. Но специалисты их успокоили – они только контролируют обстановку. Так что теперь и не скажешь, что на эту улицу никто не приходил. А смска с сообщением о паводке в Ниженке, которая пришла в конце

нашего диалога, выглядела как злая шутка.



