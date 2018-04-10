В два села Добринского района пришла вода

Подтоплен 61 участок.

Сегодня в Добринском районе вышла из берегов река Битюг. Паводковые воды подтопили придворовые территории сел Талицкий Чамлык и Чамлык Никольское.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, подтоплен 61 участок. Движение транспорта не перекрывалось.Жизнеобеспечение населения не нарушено. Подтопления домов нет.

На место происшествия выехали спасатели.

По состоянию на 14.00 уровень воды составляет от 5 до 100 см.