Общество

сегодня, 14:16

В два села Добринского района пришла вода

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#паводок
В два села Добринского района пришла вода

Подтоплен 61 участок.

Сегодня в Добринском районе вышла из берегов река Битюг. Паводковые воды подтопили придворовые территории сел Талицкий Чамлык и Чамлык Никольское.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, подтоплен 61 участок. Движение транспорта не перекрывалось.Жизнеобеспечение населения не нарушено. Подтопления домов нет.

На место происшествия выехали спасатели.

По состоянию на 14.00 уровень воды составляет от 5 до 100 см.

5 1027
#паводок

Комментарии (5)

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шукадо

22 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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дед

55 минут назад
есть . есть , я там рыбу ловил - но это правда было давно . это приток воронежа чуть повыше с. * .
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Людмила

сегодня, 14:51
Конечно же Добринский район!
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Ванька

сегодня, 14:44
В добром нету никакого битюга !
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Да

сегодня, 14:35
Горе 48 в области 2 района Добровский и Добринский они совершенно в разных направлениях а у вас в статье судя по названию сел Добринский плохо когда не знаешь да еще и забудешь
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