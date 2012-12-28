В Липецкой области местами дождливо и до +17

А ночью будет холодно.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в малоградиентном поле повышенного давления — погода будет без существенных осадков, лишь днем 23 апреля местами возможны небольшие кратковременные дожди. 25 апреля с приближением циклона с юго-запада по всей области пройдут небольшие кратковременные дожди, днем ожидается порывистый юго-восточный ветер.Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 апреля — 9-10 градусов тепла, что около климатической нормы, 25 апреля – 16-18 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днем — от +12 до +17 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +3 до +5, днем — от +13 до +15 градусов.День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 5 градусов мороза.