В Липецкой области пропал зам транспортного прокурора: его ищут в водоеме в Елецком районе
Готовы две из 29-ти и шесть из 96-ти: «Квадра» и «РВК» не успеют к 1 мая восстановить благоустройство на раскопках
В Липецкой области пропал зам транспортного прокурора: его ищут в водоеме в Елецком районе
Погода в Липецке
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31 минуту назад
В Липецкой области местами дождливо и до +17
А ночью будет холодно.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 апреля — 9-10 градусов тепла, что около климатической нормы, 25 апреля – 16-18 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днем — от +12 до +17 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +3 до +5, днем — от +13 до +15 градусов.
День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 5 градусов мороза.
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