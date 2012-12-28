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сегодня, 13:40

Участь директора УК «Проспект» решит суд

Госжилинспекция Липецкой области инициировала процесс по дисквалификации Сергея Селезнева.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета заместитель руководителя Госжилинспекции Липецкой области Андрей Еремин рассказал депутатам о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами и результатах контроля над управляющими компаниями.

В 2023 году в ГЖИ поступило 51 заявление о продлении лицензий управляющим компаниям. 45 из них удовлетворены, а шести УК в продлении отказали: «ЦКО», «УК «ДомСервис», «Мой город 48», «Октябрьской», «Комфорт Сити», «Угловой». Также из-за большого количества жалоб горожан и не исполненных предписаний об устранении недостатков ГЖИ через суд дисквалифицировало на полгода директоров двух УК — «Маяка» Валерия Дубинина (остался учредителем УК «Ориентир») и «Вариант» Сергея Малеева. Директора УК «Угловая» Сергея Луценко суд дисквалифицировал аж четыре раза общим сроком на год. Еще несколько дней, и суд решит участь директора УК «Проспект» Сергея Селезнева: Госжилинспекция инициировала процесс его дисквалификации.

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В прошлом году липчане написали на бездействие этих и других «управляшек» в ГЖИ 20 380 жалоб. Треть из них — на ненадлежащее содержание общего имущества дома и двора, 22% обращений касались нарушений предоставления коммунальных услуг, 11,4% — начисления оплаты за коммунальные услуги. В январе-марте таких жалоб было уже 8 358. Пик криков о помощи пришелся на январь, когда в 25-градусные морозы порвало трубы «Квадры». По словам Андрея Еремина, Госжилинспекция тогда получала до 1200 обращений горожан в неделю!

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типичная картина с антилидерами в сфере управления многоквартирными домами в Липецке

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а это слайд с совещания в мэрии, из которого следует, что под укрытия в Липецке пригодны подвалы 1 555 многоквартирных домов из 2 910 существующих, при этом часть технических помещений подтоплена нечистотами или водой, некоторые захламлены или не освещены    

Все УК с дисквалифицированными директорами входят в ТОП антилидеров по жалобам горожан. В домах под их управлением хуже всего с исполнениями лицензионных требований по содержанию общего имущества.

Примечательно, что во главе «управляшек» остаются одни и те же лица или их родственники. Возьмем, к примеру, УК «Проспект», директора которой хочет дисквалифицировать Госжилинспекция. Ее учредителем является Александр Шальнев, экс-депутат Липецкого горсовета, зять учредителя самых первых городских УК Анатолия Наумова, также бывшего депутата. Наумов в 90-е был начальником МУП «Второе ГЖУ», позже, в нулевые годы, руководил крупнейшей и самой убыточной «управляшкой», «Центральной» (в 2010 году ее долги превысили 100 млн рублей). Позже Анатолий Наумов эту УК раздробил на несколько других. По данным бизнес-агрегаторов, он стал учредителем УК «16 микрорайон», «Спутник», «Вариант», «Выбор», а его зять Александр Шальнев - бенефициаром УК «Центральная 1», «Центральная 2», «Центральная 3», «Центральная 4», «Центральная Л», «Советская», «ЖЭУ №4», «Проспект». Ольга Шальнева — дочь Анатолия Наумова и жена Александра Шальнева — является учредителем УК «Выбор» и «Вариант».

В Липецке — 86 УК. Бенефициаром пятью из них — «Авангарда», «УК Домостроительного комбината», «Весты», «Комфорт-Л» и Строй-Сервис-Э», в управлении которых 232 многоэтажки — является Владимир Саунин. Еще у восьми бенефициаров — по три УК: у Игоря Михайлова, Сергея Давыдова, Николая Чмыхало, Елены Сошниковой, Павла Меренкова, Вадима Юрина, а также Сергея Ткаченко и Юрия Шклярова, ранее судимых по ч.2 ст.165 УК РФ, за причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. По две УК — во владении восьми других предпринимателей, в их числе — Александр Расторгуев и Наталья Щедрина, депутат горсовета Кирилл Ерихов, экс-начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин.
ГЖИ
ЖКХ
УК
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