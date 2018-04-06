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Капитана судна «Норд» освободили в зале суда‍

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#Норд #капитан
Капитана судна «Норд» освободили в зале суда‍

Керченский рыболовецкий сейнер был захвачен Украиной в Азовском море. В отношении капитана Владимира Горбенко открыто уголовное производство. Ему грозит до трёх лет тюрьмы.

Херсонский городской суд принял решение освободить капитана арестованного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимира Горбенко, после чего он направился в больницу для прохождения медицинского обследования, - заявил РИА-Новости адвокат Дмитрий Щербина.

По его словам, Горбенко освободили до основного разбирательства. Он также сообщил, что завтра в полдень будет слушаться мера пресечения.

После ареста капитан судна "Норд" рассказал, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза.

"Чувствую себя средненько. У меня уже было за это время два гипертонических криза. Вчера доктора после оформления меня в изолятор давление высокое зафиксировали — 210 на 100. Одни медики принимали решения меня госпитализировать, потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказывались меня оставлять в больнице", — заявил накануне Горбенко.

При этом после освобождения капитан рыболовецкого судна отправился в больницу для прохождения медицинского обследования.

"Мы хотим сейчас удостовериться относительно состояния здоровья капитана судна. Поэтому сначала привезли его в больницу, а потом уже будем закрывать другие вопросы", — рассказал адвокат Горбенко.

Члены экипаж задержанного "Норда", в свою очередь, отметили, что не намерены возвращаться без капитана российского рыболовецкого судна.

"Мы сюда вдесятером пришли, вдесятером мы отсюда и уйдем. Пока не будет освобожден наш капитан, даже если по нам будут приняты каике-то решения, мы борт судна не покинем", — отметил один из членов экипажа.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под Флагом России в Азовском море. На борту были десять граждан России. Владелец сейнера назвал действия украинской стороны противоправными и опасными для жизни и безопасности членов экипажа.

После задержания "Норд" находился на автономном снабжении в течение пяти дней. Капитан судна Владимир Горбенко обратился к пограничникам с запросом о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи, однако разъяснений от украинской стороны не поступило. Продовольствие и медикаменты подвезли лишь через пять дней.

Членам экипажа запретили покидать судно, им вменялось отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.

Позже адвокаты моряков сообщили, что задержанных вынуждали признать себя украинцами, а капитана сейнера похитили: представители морской охраны №23 подошли к судну и попросили капитана выйти "на секундочку", после чего его увезли в неизвестном направлении.

Как сообщили в прокуратуре Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины), Горбенко доставили в Херсон для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Арест крымского судна "Норд" вызвал возмущение российской стороны.

Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала действия Киева морским терроризмом и предрекла нынешнему руководству Украины международный трибунал, "который рано или поздно рассмотрит их злодеяния".

"Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну, так они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия "властей" Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности", — сказала депутат.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел рассказали о мерах, которые ведомство применило для разрешения сложившейся ситуации.

"Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины", — сообщил замглавы МИД Григорий Карасин.

Дипломат пообещал, что внешнеполитическое ведомство продолжит использовать все меры, которыми оно располагает, для того, чтобы рыбаков освободили.
По его словам, в МИД вызвали поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского, которому вручили ноту.

"Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — заявил Карасин.

Накануне в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства создали оперативную группу для предотвращения пиратских действий со стороны Украины.

Ожидается, что структура будет координировать взаимодействие Росрыболовства с пограничными управлениями. Оперативная группа также будет предоставлять сведения о местонахождении судов.

По словам главы местного отделения профильного ведомства Игоря Рулева, рыбакам не стоит опасаться, так как их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым.

Кроме того, АЧТУ уже обнародовало рекомендации по промысловой деятельности. В частности, экипаж судна должен предупреждать погрануправление о выходе в море и об изменении дислокации. При возникновении чрезвычайных ситуаций рыбаки должны выходить на связь на определенной частоте.

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#Норд #капитан

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