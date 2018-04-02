Общество

сегодня, 15:14

Липчан призывают поддержать всероссийский субботник

14 936
#экология
Липчан призывают поддержать всероссийский субботник

Экологическая акция пройдёт в пятый раз.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области призывает липчан поддержать проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2018». Его официальный старт во всех регионах России будет дан на торжественной церемонии открытия, которая состоится 21 апреля в Москве в парке «Сокольники».

Мероприятия в рамках Всероссийского экологического субботника пройдут в период с 21 апреля по 21 мая. Экологическая акция состоится уже в пятый раз.

Мероприятия Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» будут включать уборку территорий от мусора, посадку цветов и деревьев, акции по сбору макулатуры и вторсырья, раздельному сбору мусора, помощи социально незащищенным слоям населения, возведение и восстановление детских площадок.
14 936
#экология

Комментарии (15)

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Студенты

34 секунды назад
нам капец, всех принудительно выгонят, как каждый год
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Собаковод

39 минут назад
Ну хоть нашли причину обосранных дворов))) А сами типа эталоны культуры быта- да пусть лопнет мой мочевой пузырь чем я нессу в лифте, окурки строго в урну, и банки из-под пива в карман, а дети фантики от конфет лучше съедят чем выкинут где-попало? Говно к говну!
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Гостья

45 минут назад
На З.Космодемьянской 2/1 мусорная площадка не убирается почти 6 месяцев, не смотря на заявки в управляшку, которая, кстати, находится через дорогу. Вот их и надо вывести под звуки марша на субботники, хоть отработают деньги, что мы им платим за уборку территории. За одним , пусть бы аосстановтли детскую площадку, демонтированную в прошлом году.
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Ххх

46 минут назад
Да, ЗАСРАЛИ все вокруг, хозяева берём пакеты и вперёд на уборку территории
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Рафшан

48 минут назад
Хателка властимана- бэсплатная субботникэ цэлий мэсицэмана.
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гостья

50 минут назад
.., иду на днях мимо магазинчиков на остановке 23го, пошла через детскую площадку, а там опа и прямо на углу магазина средь бела дня стоит мужик и писает))))))))))) ну ему то можно описать стенку магазина, он же мужик, а рядом люди ходят, площадка детская и никто замечаний не делает, потому что он человек, ему можно писать, где хочу
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гостья

52 минуты назад
27 микрорайон, сначала пусть уберут все авто с газонов и детских площадок... а потом очень хотелось бы посмотреть на уникальных наших собак,которые курят, пьют водку-пиво-фанфурики и едят чипсы и прочую ерунду))))) а хотя возьмите и пройдите от 23 до 24 пешком и посмотрите сколько бычков на газонах под окнами домов и это всё собачки? больше всего срача от людей
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Опять?

53 минуты назад
А чиновники липецкие как всегда в пятницу в рабочее время на субботник выйдут на пару часов и по домам. Как хорошо. и деньги получат и день короткий, и вроде как поучаствовали.
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..

56 минут назад
Да-да, собаководов принудительно отправлять! Каждую весну город завален собачьими какашками, а у них ни в одном месте не чешется. Еще и огрызаются, если замечание сделаешь.
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Поддерживаю горожан

57 минут назад
Идите в жопу, со своими бесплатными хотелками.
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