Липчан призывают поддержать всероссийский субботник

Экологическая акция пройдёт в пятый раз.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области призывает липчан поддержать проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2018». Его официальный старт во всех регионах России будет дан на торжественной церемонии открытия, которая состоится 21 апреля в Москве в парке «Сокольники».



Мероприятия в рамках Всероссийского экологического субботника пройдут в период с 21 апреля по 21 мая. Экологическая акция состоится уже в пятый раз.



Мероприятия Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» будут включать уборку территорий от мусора, посадку цветов и деревьев, акции по сбору макулатуры и вторсырья, раздельному сбору мусора, помощи социально незащищенным слоям населения, возведение и восстановление детских площадок.