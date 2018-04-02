Происшествия
сегодня, 11:37
В аварии с пассажирским автобусом под Ельцом пострадал человек
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В 09:10 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 12 км. автодороги Елец- Чернышевка, Елецкого района. Произошло столкновение пассажирского автобуса «КАВЗ» и легкового автомобиля «Киа».
К месту происшествия выехали: 1 отделение ПСЧ-12 ФГКУ "3 ПСО ФПС по Липецкой области".
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1 им. Н.А. Семашко».
К месту происшествия выехали: 1 отделение ПСЧ-12 ФГКУ "3 ПСО ФПС по Липецкой области".
В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1 им. Н.А. Семашко».
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