Липецкие кладбища готовят к Пасхе

В областном центре стартовали мероприятия по подготовке городских кладбищ к православному празднику Пасхи. Специализированным учреждением «Ритуальные услуги» города Липецка работы ведутся на всех 19 погостах, общая территория которых свыше 200 гектаров.

В местах захоронений опиливают старые и аварийные деревья, вырубают поросль, убирают мусор. Для его сбора в ближайшее время установят 61 контейнер. Часть из них будет предназначена для металла и бетона от старых надмогильных сооружений. Также на кладбища начали завозить песок - его отгрузят более 2 тысяч кубометров. Между тем, как отмечают специалисты профильного муниципального учреждения, провести полный комплекс мероприятий пока невозможно – мешает погода. В минувшие выходные работы по расчистке от снега основных дорог и межсекторных проездов продолжились на старом Косыревском кладбище, кладбищах на Ангарской, в районе Елецкого шоссе, Центролита, городского, в Сселках и Желтых песках. Как только большая часть снега растает, благоустройство продолжат: займутся уборкой газонов, покраской баков и входных групп, ремонтом туалетов. В начале апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше нулевой отметки, на погосты завезут 520 кубических метров воды. Приведут в порядок и все воинские захоронения. По данным военкомата, на городских кладбищах их 59. Завершить работы планируют к 15 апреля.

Руководство и сотрудники учреждения «Ритуальные услуги» города Липецка призывают жителей областного центра навести порядок на могилах своих родных, после схода снежного покрова и напоминают, что складировать мусор можно только в специально отведённых для этого местах в полиэтиленовых мешках. Их можно приобрести у смотрителей кладбищ. Те, кто не может самостоятельно ухаживать за захоронениями, могут оформить абонемент на уборку – разовый, на полгода или на год. До 7 апреля на эти услуги действуют скидки., сообщает пресс – служба администрации Липецка.