Этим вопросом в своей последней поэме задался Николай Некрасов. Через 150 лет после ее публикации мы решили спросить «Кому на Руси жить хорошо?» у липчан.

Судя по ответам липчан, встретившиеся нам на улицах, жить многим хорошо. Тут главное — как смотреть на жизнь, надо и в себе позитив искать. А если человек работает и зарабатывает, то и живется ему хорошо.Конечно, вспомнили наши респонденты и про «купчину толстопузого» и про богатеев, и про чиновников.