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ПозиTиV
209
35 минут назад
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Кому на Руси жить хорошо?
Этим вопросом в своей последней поэме задался Николай Некрасов. Через 150 лет после ее публикации мы решили спросить «Кому на Руси жить хорошо?» у липчан.
Конечно, вспомнили наши респонденты и про «купчину толстопузого» и про богатеев, и про чиновников.
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