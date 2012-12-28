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ПозиTиV
209
35 минут назад
2

Кому на Руси жить хорошо?

Этим вопросом в своей последней поэме задался Николай Некрасов. Через 150 лет после ее публикации мы решили спросить «Кому на Руси жить хорошо?» у липчан.

Судя по ответам липчан, встретившиеся нам на улицах, жить многим хорошо. Тут главное — как смотреть на жизнь, надо и в себе позитив искать. А если человек работает и зарабатывает, то и живется ему хорошо.

Конечно, вспомнили наши респонденты и про «купчину толстопузого» и про богатеев, и про чиновников.
Говорит Липецк
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Как-то так
15 минут назад
В общем каждый отвечал только за себя Мне хорошо- значит кому плохо ,тот лентяй и пессимист.Только умные люди ,дворяне,,декабристы,многие писатели.понимали ,что жить хорошо должен каждый,а не только они сами и многие шли ради хорошей жизни всего человечества на каторгу
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на Руси
21 минуту назад
хорошо живут липецкие коммунисты. Они УМЕЮТ и на 26 тысяч рублей в год жить, и на 104 миллиона рублей в год жить
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