Происшествия
сегодня, 08:25
На проспекте Победы иномарка после столкновения с маршруткой выскочила на тротуар
Сегодня утром на проспекте Победы в Липецке у остановки общественного транспорта "Улица юных натуралистов" автомобиль "Киа Рио" врезался в заднюю часть автобуса "ПАЗ" маршрута №308.
После удара иномарка вылетела на тротуар возле остановочного павильона.
После удара иномарка вылетела на тротуар возле остановочного павильона.
Судмедэксперт
Рулевой ПАЗа
Алексей
НЕ УДИВИТЕЛЬНО
Судмедэксперт
аннит
Судмедэксперт
аннит