Происшествия

сегодня, 08:25

На проспекте Победы иномарка после столкновения с маршруткой выскочила на тротуар

8 1165
#авария #ДТП
На проспекте Победы иномарка после столкновения с маршруткой выскочила на тротуар
Сегодня утром на проспекте Победы в Липецке у остановки общественного транспорта "Улица юных натуралистов" автомобиль "Киа Рио" врезался в заднюю часть автобуса "ПАЗ" маршрута №308.

После удара иномарка вылетела на тротуар возле остановочного павильона.
8 1165
#авария #ДТП

Комментарии (8)

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Судмедэксперт

11 минут назад
Задняя часть "ПАЗа" тоже пьяная в задницу.
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Рулевой ПАЗа

39 минут назад
Ну вот, япона медь, выехал на линию в первый раз в жизни трезвый...
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Алексей

39 минут назад
Мужик пострадал
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НЕ УДИВИТЕЛЬНО

40 минут назад
Не в первый раз на остановку Ю.Натуралистов выскакивает машина после ДТП...были и погибшие...плохой перекресток да и дураков на дорогах не убавилось!
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Судмедэксперт

53 минуты назад
Киоски также были пьяные.
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аннит

57 минут назад
Судмедэксперт, он не просто на тротуар заехал, а машина стояла на остановке почти впритык в киоскам, хорошо, что на остановке никто не пострадал
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Судмедэксперт

сегодня, 08:51
Тротуар был пьяный.
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аннит

сегодня, 08:41
проходила мимо: удар был приличный, это какая же скорость была.....
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