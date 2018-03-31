Матч «всех звезд» в Тербунах (ФОТО)

Праздник спорта и визит хоккейных знаменитостей в райцентре никак не могут забыть.

В Тербунах не перестают обсуждать событие, подобного которому не было в истории местного спорта. Перед КСК «Олимпийский» прошел спортивный праздник, кульминацией которого стал товарищеским матч тербунской хоккейной команды и сборной ветеранов Липецка.

Пожалуй, никогда на тербунский лед не выходило столько знаменитостей – чемпион МХЛ (в те времена не Молодежной, а Межнациональной хоккейной лиги, аналог сегодняшней КХЛ) 1995 года в составе «Лады» (Тольятти) Игорь Трухачев, отыгравший не одну сотню матчей на высшем уровне Кирилл Двуреченский («Кристалл», Саратов, «Северсталь Череповец, «Сибирь» Новосибирск).







А еще один из лучших бомбардиров в истории липецкой команды мастеров Игорь Черных, бывшие игроки липецких профессиональных команд Михаил Зорин, Александр Темерев и другие. Даже судья был не рядовым - известный в прошлом бомбардир липецких "Трактора" и Русского Варианта" , а позже арбитр Владимир Миронов.



Посмотреть за игрой приезжали зрители не только из Тербунов, но и из окрестных сел. А глава района Сергей Барабанщиков отметил, что на тербунской земле проводится немало мероприятий в рамках проекта «Липецкая область — здоровый регион», но этот матч – особенный, поскольку он даст импульс к возрождению прежде очень популярной и в этих краях истинно русской игры хоккей.







Сборная Тербунского района не могла похвастаться таким количеством знаменитостей, но противопоставила соперникам сплоченность и дисциплину. К тому же, чтобы хоть немного уравнять шансы, опытный липецкий голкипер Сергей Костин отправился защищать ворота… Тербунов, а его местный коллега Алексей Смольянинов расположился в «рамке» приезжей сборной. После первого периода (всего их было два) хозяева удерживали почетную ничью – 2:2, но все же опыт и мастерство гостей сказался, и они выиграли – 9:5.







После матча лучшие игроки получили призы, в том числе «звездный» Трухачев. У тербунцев были отмечены подарками Константин Борисов, Вячеслав Якунин и Андрей Шалимов







Игра вызвала бурю эмоций у очевидцев. Местная газета «Маяк» так расчувствовалась, что сочинила следующее: «Кстати, среди «золотых» хоккеистов олимпийской сборной в Корее есть воспитанник липецкого хоккея — защитник Роман Киселевич».

На самом деле не Роман Киселевич, а Богдан, и воспитанник не липецкого, а череповецкого хоккея, который был в Липецке проездом и сыграл лишь 27 матчей в далеком сезоне 2008/09. Равно как не было в составе гостей и ни одного обладателя Кубка европейских чемпионов: близким по смыслу титулом обладает лишь Трухачев, но он в составе той же «Лады» выигрывал не Кубок чемпионов, а Евролигу. Но это не столь важно. Тербуны пока не хоккейный район области, и местные журналисты всех хитросплетений не знают.

Гораздо важнее, что после этого матча еще один район Липецкой области стал чуточки ближе к тому, чтобы «заболеть» хоккеем.







На праздник в Тербуны приехали не только липецкие мастера клюшки. Тренер по фигурному катанию СШОР №11 Ольга Хромченко привезла своих воспитанников, которые провели мастер-класс и порадовали содержательными показательными выступлениями.

Спортивный праздник в Тербунах, в организацию которого вложил все силы местный энтузиаст спорта Владимир Семенцов, получился весьма разносторонним. На заснеженной площадке юные местные спорстмены играли в мини-футбол, желающие соревновались в дарсте. Гостям предлагали бесплатное угощение – пшенную кашу, шурпу и чай.

Именно так и должна выглядеть пропаганда спорта.

Фотографии и видео предоставлены администрацией Тербунского района.