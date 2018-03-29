На пруду в Ярославах отремонтируют плотину, водосброс и водовыпуск

Гидротехнические сооружения водоема признанно ограниченно работоспособным.

Специалисты отдела водопользования и водных объектов и отдела государственного надзора управления экологии и природных ресурсов Липецкой области и ОКУ, «Гидротехнические комплексы» совместно с представителями организации, выполняющей работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту гидротехнического сооружения водохранилища села Ярославы Данковского района Липецкой области в присутствии главы администрации сельского поселения Спешнево - Ивановский сельсовет выполнили обследование водоема.



Гидротехническое сооружение водохранилища находится в областной собственности в оперативном управлении ОКУ «Гидротехнические комплексы». Состояние гидротехнических сооружений оценивается как ограниченно работоспособное и требует проведения капитального ремонта. В результате проведенного обследования намечены мероприятия, необходимые для приведения гидротехнического сооружение в безопасное техническое состояние, а именно капитальный ремонт плотины, водосбросного сооружения, донного водовыпуска.



После проведенного обследования и пропуска паводковых вод начнутся работы по выполнению инженерных изысканий, необходимых для разработки проектной документации, сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.

