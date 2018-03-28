Общество

сегодня, 19:50

Житель Борино сообщил в контролирующие органы, что продавец находилась за прилавком без бейджа

13 619
#Потребительский рынок. товары. маркировка #нарушения
Житель Борино сообщил в контролирующие органы, что продавец находилась за прилавком без бейджа

Сигнал о рядовом нарушении спровоцировал большую проверку в магазине.

В продуктовом магазине села Боринское выявили многочисленные нарушения. Причем поводом для проверки стал всего лишь письмо на электронную почту управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области от жителя села, который пожаловался на низкое качество обслуживания в магазине.

Проверка подтвердила справедливость жалобы: продавец за прилавком находилась без бейджа, а кроме того отсутствовал информационный стенд с предусмотренной законодательством информацией, книга отзывов и предложений, контрольные весы.

Но и это еще не все. На нарезанных колбасных изделиях не указано наименование, вес, стоимость отвеса, дата расфасовки, срок годности.

В итоге информация о нарушениях направлена в управление Роспотребнадзора по Липецкой области, магазину грозит ответственность по статье 14.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров», которая предусматривает штраф до 30 тысяч рублей.

Фото vesti-ukr.com


13 619
#Потребительский рынок. товары. маркировка #нарушения

Комментарии (13)

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палач народов

16 минут назад
За отсутствие бейджика - однозначно расстрелять !
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100%

23 минуты назад
мда, да бестолку не достучаться хоть обстучись а маркетам им пофигу стуканули копечную штрафу заплптили персонал новый набрали указали за что был предыдущий уволен чтоб косяки не повторяли а косячили по новому вот и все стукачество
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эстет

27 минут назад
Какая мерзость.
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Липчанин

31 минуту назад
мда, если бы некоторые сознательные люди как ты говоришь "настучали" бы куда надо в свое время, в Кемерово все остались бы живы....
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мде

41 минуту назад
мда, а что нужно, быть терпилой и со смирением жрать тухлятину?
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мда

51 минуту назад
Я гляжу у липецких зародилась новая идея "Стучать на всех и на вся!"Эх Россия,куда девались "Русские люди"?
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паша

сегодня, 21:16
следующий раз когда мне нагрубят продавцы в магазине я знаю на что жаловаться :)
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это не тот мужичок,который

сегодня, 21:11
В быхановом саду 5 тыров не захотел разменять?
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Липа

сегодня, 21:09
Это что за "ФЕЙК"? В Боринском много магазинов где продают "колбасу" ( не по ГОСТу)! Магазины имеют адрес и название! Видимо Петерочка или Магнит ,а може-------------------?
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sennheiser

сегодня, 21:07
Микрофон петличка у неё почему то надета. Может это не она?
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