сегодня, 19:50
Житель Борино сообщил в контролирующие органы, что продавец находилась за прилавком без бейджа
Сигнал о рядовом нарушении спровоцировал большую проверку в магазине.
В продуктовом магазине села Боринское выявили многочисленные нарушения. Причем поводом для проверки стал всего лишь письмо на электронную почту управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области от жителя села, который пожаловался на низкое качество обслуживания в магазине.
Проверка подтвердила справедливость жалобы: продавец за прилавком находилась без бейджа, а кроме того отсутствовал информационный стенд с предусмотренной законодательством информацией, книга отзывов и предложений, контрольные весы.
Но и это еще не все. На нарезанных колбасных изделиях не указано наименование, вес, стоимость отвеса, дата расфасовки, срок годности.В итоге информация о нарушениях направлена в управление Роспотребнадзора по Липецкой области, магазину грозит ответственность по статье 14.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров», которая предусматривает штраф до 30 тысяч рублей.
Фото vesti-ukr.com
палач народов
100%
эстет
Липчанин
мде
мда
паша
это не тот мужичок,который
Липа
sennheiser