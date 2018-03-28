Житель Борино сообщил в контролирующие органы, что продавец находилась за прилавком без бейджа

Сигнал о рядовом нарушении спровоцировал большую проверку в магазине.

В продуктовом магазине села Боринское выявили многочисленные нарушения. Причем поводом для проверки стал всего лишь письмо на электронную почту управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области от жителя села, который пожаловался на низкое качество обслуживания в магазине.

Проверка подтвердила справедливость жалобы: продавец за прилавком находилась без бейджа, а кроме того отсутствовал информационный стенд с предусмотренной законодательством информацией, книга отзывов и предложений, контрольные весы.

Но и это еще не все. На нарезанных колбасных изделиях не указано наименование, вес, стоимость отвеса, дата расфасовки, срок годности.

Фото vesti-ukr.com

В итоге информация о нарушениях направлена в управление Роспотребнадзора по Липецкой области, магазину грозит ответственность по статье 14.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров», которая предусматривает штраф до 30 тысяч рублей.