В России
сегодня, 17:33
Рынок краудфандинга в России увеличился почти вдвое
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Рынок российского краудфандинга за прошлый год увеличился почти в два раза.
Через площадки по сбору «народных» денег прошло 11 млрд рублей по сравнению с 6 млрд рублей в 2016-м, рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России.
По мнению экспертов, активный рост отрасли связан с повышением требований к гражданам со стороны финансовых организаций. В кризисный период банки предпочитают давать займы исключительно клиентам с хорошей кредитной историей. При такой системе многие начинающие предприниматели не могут получить средства, и в результате используют народное финансирование.
По мнению экспертов, активный рост отрасли связан с повышением требований к гражданам со стороны финансовых организаций. В кризисный период банки предпочитают давать займы исключительно клиентам с хорошей кредитной историей. При такой системе многие начинающие предприниматели не могут получить средства, и в результате используют народное финансирование.
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