Культура

сегодня, 09:31

В Липецке обсуждали книжки ужасов

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#библиотека #ужастики
В Липецке обсуждали книжки ужасов

В библиотеке «Солнечная» собрались мальчишки и девчонки, чтобы поговорить о самых интересных книгах жанра «ужастики».

Многие уже знакомы, а кто-то впервые открыл для себя таких авторов как Александр Белогоров, Анна Воронова,  Евгений Некрасов, Эдуард Веркин. В конкурсе «Прочитай или расскажи страшилку» победителем стала Софья Малыгина. Она выразительнее всех прочитала страшную историю.

А еще обсудили, что лучше – книги-ужастики  или фильмы. Каждый  захотел высказать свое мнение. В итоге приоритет оказался за  книгами – ведь сюжет в них полней, интересней и страшней. Завершилась встреча в библиотеке викториной «Угадай мультфильм по книге», сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.

Фото: isemko.net

242
#библиотека #ужастики

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