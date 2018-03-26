В Липецке обсуждали книжки ужасов

В библиотеке «Солнечная» собрались мальчишки и девчонки, чтобы поговорить о самых интересных книгах жанра «ужастики».

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Многие уже знакомы, а кто-то впервые открыл для себя таких авторов как Александр Белогоров, Анна Воронова, Евгений Некрасов, Эдуард Веркин. В конкурсе «Прочитай или расскажи страшилку» победителем стала Софья Малыгина. Она выразительнее всех прочитала страшную историю.А еще обсудили, что лучше – книги-ужастики или фильмы. Каждый захотел высказать свое мнение. В итоге приоритет оказался за книгами – ведь сюжет в них полней, интересней и страшней. Завершилась встреча в библиотеке викториной «Угадай мультфильм по книге», сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.