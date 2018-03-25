Происшествия

сегодня, 19:50

В понедельник не откроет двери для посетителей РЭО ГИБДД ОМВД России по Ельцу

11 1933
#коррупция
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В понедельник не откроет двери для посетителей РЭО ГИБДД ОМВД России по Ельцу

Причина: совместная антикоррупционная спецоперация липецкой полиции и ФСБ.

Сегодня на сайте УМВД РФ по Липецкой области появилась информация о том, что «по техническим причинам РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Ельцу прием граждан по вопросам выдачи и замены водительских удостоверений с 27 марта не осуществляет». По вопросам выдачи и замены водительских удостоверений ельчанам необходимо обращаться в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции Липецкой области.

Однако из собственных источников полиции GOROD48 стало известно, что елецкое РЭО не откроется уже завтра. Причина та же, по которой вчера было закрылось МРЭО в Липецке: совместные антикоррупционные мероприятия ОСБ УМВД РФ по Липецкой области и УФСБ по Липецкой области.

Кстати, в минувший четверг руководитель УМВД РФ по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов, выступая на сессии областного Совета, заметил, что знает о жалобах ельчан на районное РЭО, и что депутаты вскоре увидят мероприятия по очищению органов охраны правопорядка от недобросовестных сотрудников.

Напомним, что Михаил Молоканов, переведенный в наш регион в конце 2014 года из Волгограда, тут же зачистил руководство УМВД РФ по Липецкой области от "калининградских", членов команды предыдущего руководителя ведомства Юрия Декасова (Декасов и его приближенные подозревались в крышевании подпольного игорного бизнеса в Липецке и "крышевании" бизнеса). Первыми потеряли должности начальник ОСБ ведомства и его заместители, потом было освобождено кресло руководителя регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. За ним покинул должность начальник криминальной полиции региона Руслан Головатый. Затем ожидаемо ушел начальник УМВД РФ по Липецку Олег Паниота и его первый зам Андрей Орлов. Свое место работы потерял начальник управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области Михаил Сокол...
11 1933
#коррупция
2

Комментарии (11)

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Камазист

14 минут назад
Весовой контроль проверьте и посадите
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Игорь

18 минут назад
Опять власть делят Сначала в УВД прежнюю команду зачистили, теперь и в ГАИ. А то жалко что бабки мимо уходят
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Правда

18 минут назад
ФСБ пора в на Соборную площадь к Петровичу,засиделся за 20 лет у власти.
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Боцман

25 минут назад
Молодец Молоканов, разворошил этот козлятник.
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молодцы

27 минут назад
уважуха фсб,красавцы,жмите жмите этих.......народ вам в ноги тока поклониться....огромная просьба не останавливаться на достигнутом.....пора этот курятник разворошить.....ну и по тихоньку переходить от курятника к курятнику,успехов вам и здоровья....и пора вспомнить былую славу обхсс.............
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хорош вспоминать

31 минуту назад
Всяких ,там,тайот,головастых.все,их нет.
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Гость

33 минуты назад
В Ельце вообще ещё 90-е, по хорошему там нужно расформировывать отделы либо производить 100 % ротацию.
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надо давить до конца

34 минуты назад
Везде,на всех уровнях.
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Липчанин

34 минуты назад
Пчелы против меда )))
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Епаный насос

41 минуту назад
Фэбосы ворошите эти курятники !!!
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