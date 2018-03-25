Происшествия
сегодня, 19:50
В понедельник не откроет двери для посетителей РЭО ГИБДД ОМВД России по Ельцу
11 1933
Причина: совместная антикоррупционная спецоперация липецкой полиции и ФСБ.
Сегодня на сайте УМВД РФ по Липецкой области появилась информация о том, что «по техническим причинам РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Ельцу прием граждан по вопросам выдачи и замены водительских удостоверений с 27 марта не осуществляет». По вопросам выдачи и замены водительских удостоверений ельчанам необходимо обращаться в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции Липецкой области.
Однако из собственных источников полиции GOROD48 стало известно, что елецкое РЭО не откроется уже завтра. Причина та же, по которой вчера было закрылось МРЭО в Липецке: совместные антикоррупционные мероприятия ОСБ УМВД РФ по Липецкой области и УФСБ по Липецкой области.
Кстати, в минувший четверг руководитель УМВД РФ по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов, выступая на сессии областного Совета, заметил, что знает о жалобах ельчан на районное РЭО, и что депутаты вскоре увидят мероприятия по очищению органов охраны правопорядка от недобросовестных сотрудников.
Напомним, что Михаил Молоканов, переведенный в наш регион в конце 2014 года из Волгограда, тут же зачистил руководство УМВД РФ по Липецкой области от "калининградских", членов команды предыдущего руководителя ведомства Юрия Декасова (Декасов и его приближенные подозревались в крышевании подпольного игорного бизнеса в Липецке и "крышевании" бизнеса). Первыми потеряли должности начальник ОСБ ведомства и его заместители, потом было освобождено кресло руководителя регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. За ним покинул должность начальник криминальной полиции региона Руслан Головатый. Затем ожидаемо ушел начальник УМВД РФ по Липецку Олег Паниота и его первый зам Андрей Орлов. Свое место работы потерял начальник управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области Михаил Сокол...
Однако из собственных источников полиции GOROD48 стало известно, что елецкое РЭО не откроется уже завтра. Причина та же, по которой вчера было закрылось МРЭО в Липецке: совместные антикоррупционные мероприятия ОСБ УМВД РФ по Липецкой области и УФСБ по Липецкой области.
Кстати, в минувший четверг руководитель УМВД РФ по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов, выступая на сессии областного Совета, заметил, что знает о жалобах ельчан на районное РЭО, и что депутаты вскоре увидят мероприятия по очищению органов охраны правопорядка от недобросовестных сотрудников.
Напомним, что Михаил Молоканов, переведенный в наш регион в конце 2014 года из Волгограда, тут же зачистил руководство УМВД РФ по Липецкой области от "калининградских", членов команды предыдущего руководителя ведомства Юрия Декасова (Декасов и его приближенные подозревались в крышевании подпольного игорного бизнеса в Липецке и "крышевании" бизнеса). Первыми потеряли должности начальник ОСБ ведомства и его заместители, потом было освобождено кресло руководителя регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. За ним покинул должность начальник криминальной полиции региона Руслан Головатый. Затем ожидаемо ушел начальник УМВД РФ по Липецку Олег Паниота и его первый зам Андрей Орлов. Свое место работы потерял начальник управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области Михаил Сокол...
11 1933
Камазист
Игорь
Правда
Боцман
молодцы
хорош вспоминать
Гость
надо давить до конца
Липчанин
Епаный насос