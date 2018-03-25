Общество

36 минут назад

Ремонтировать подъезд в липецком доме управляшку заставила Госжилиспекция

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#ремонт
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Ремонтировать подъезд в липецком доме управляшку заставила Госжилиспекция

Житель подъезда № 1 дома № 11 по ул. Циолковского г. Липецка обратился с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома, находящегося в управлении ООО «ГУК «Центральная Л»

В подъезде на стенах отслаивалась краска.

Госжилинспекцией была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, что факты, изложенные в обращении, получили подтверждение.

По результатам проверки управляющей компании ООО «ГУК «Центральная Л» было выдано предписание о необходимости выполнить текущий ремонт подъезда.

При проведении проверки исполнения предписания установлено, что вышеуказанное предписание исполнено в полном объеме. ООО «ГУК «Центральная Л» выполнило текущий ремонт подъезда, сообщили в Госжилнспекции.

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#ремонт
1

Комментарии (1)

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Вопросик

19 минут назад
почему для решения таких пустяковых вопросов требуется вмешательство Госжилнспекции., а ведь это государственные деньги , время , все эти выезды , предписания . Штрафовать надо лично , руководителей УК и их братию , мастеров , инженеров , тогда вмиг всё наладится !
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