сегодня, 19:32
Через Елец проследовал «Поезд памяти»
Сегодня Липецкая область встречала участников молодежной патриотической акции «Поезд памяти» на железнодорожном вокзале Ельца.
Гостей поприветствовали председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа город Елец – Владимир Хабибулин и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, участник военных действий в Афганистане – Александр Иванович Бурцев.
С ответным словом с ельчанам обратился заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Калининградской области, директор «Поезда памяти» - Денис Николаевич Калиновский.
Музыкальным подарком стало выступление творческого коллектива «Любава».
Памятной стала церемония возложения цветов к мемориальным доскам исторически памятного места железнодорожного вокзала. На здании елецкого вокзала размещены две мемориальные доски:
Первая посвящена событиям «…31 августа 1919 года. Здесь, защищая вокзал, сражался отряд красноармейцев под командованием комиссара-писателя Александра Вермишева. В этом бою Вермишев был тяжело ранен, схвачен и замучен белогвардейцами.». Доска установлена 5 сентября 1964 г.
Вторая – событиям «7 декабря 1941 г., когда воины 654 стрелкового полка в ожесточенном бою с немецко-фашистскими захватчиками освобождали ж/д станцию Елец.». Установлена 29 апреля 1975 г."
Фото: vk.com/elets_mol
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