Культура

сегодня, 19:32

Через Елец проследовал «Поезд памяти»

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#поезд #акция
Через Елец проследовал «Поезд памяти»

Сегодня Липецкая область встречала участников молодежной патриотической акции «Поезд памяти» на железнодорожном вокзале Ельца.

Как сообщает сообщество "Молодежь Ельца" "ВКонтакте", акция проходит с 23 по 29 марта по пути следования «Калининград – Волгоград – Калининград». "450 человек по пути в Волгоград впервые проложили свой «путь памяти» через Елец. Администрация города Ельца, ветераны, участники военно-патриотических клубов, юнармейцы, кадеты, Волонтеры Победы и добровольцы оказали радушный прием калининградцам. 

Гостей поприветствовали председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа город Елец – Владимир Хабибулин и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, участник военных действий в Афганистане – Александр Иванович Бурцев. 
С ответным словом с ельчанам обратился заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Калининградской области, директор «Поезда памяти» - Денис Николаевич Калиновский. 
Музыкальным подарком стало выступление творческого коллектива «Любава». 

Памятной стала церемония возложения цветов к мемориальным доскам исторически памятного места железнодорожного вокзала. На здании елецкого вокзала размещены две мемориальные доски: 
Первая посвящена событиям «…31 августа 1919 года. Здесь, защищая вокзал, сражался отряд красноармейцев под командованием комиссара-писателя Александра Вермишева. В этом бою Вермишев был тяжело ранен, схвачен и замучен белогвардейцами.». Доска установлена 5 сентября 1964 г. 

Вторая – событиям «7 декабря 1941 г., когда воины 654 стрелкового полка в ожесточенном бою с немецко-фашистскими захватчиками освобождали ж/д станцию Елец.». Установлена 29 апреля 1975 г."

Фото: vk.com/elets_mol

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#поезд #акция

Комментарии (2)

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была страна - осталась территория

5 минут назад
дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей !
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хорошее не может длиться вечно

сегодня, 19:53
англосаксы и США всегда стремились уничтожить великие и самодостаточные державы для собственного доминирования и не жалели траншей МВФ , пятых колонн гайдаро - чубайсят и ельцинских криминальных бандформирований ,сепаратизм ,национальная рознь и терроризм и СМИ Гусинских ,как средство управления толпой.
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