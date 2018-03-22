Житель области пытался расчленить тело приятеля, но уснул

Прокурор Воловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства.

Как установлено материалами уголовного дела, в ноябре прошлого года 32-летний мужчина, во время пьянки нанес 46-летнему знакомому многочисленные колото-резанные ранения, ото которых тот умер.

Намереваясь избавиться от трупа, обвиняемый попытался расчленить тело, однако уснул.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе раследования которого осуществлялся прокуратура района.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.