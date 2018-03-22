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сегодня, 09:46

Житель области пытался расчленить тело приятеля, но уснул

4 1615
#убийство
Житель области пытался расчленить тело приятеля, но уснул

Прокурор Воловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства.

Как установлено материалами уголовного дела, в ноябре прошлого года 32-летний мужчина, во время пьянки нанес 46-летнему знакомому многочисленные колото-резанные ранения, ото которых тот умер.

Намереваясь избавиться от трупа, обвиняемый попытался расчленить тело, однако уснул.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, надзор за  соблюдением законности в ходе раследования которого осуществлялся прокуратура района.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

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#убийство

Комментарии (4)

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как то так

11 минут назад
Вчера Город48 смеялся над дорожниками, которые на указателе допустили ошибку) Те то хоть 1 раз "сели в лужу", в отличие от города48, которые чуть ли не в каждой теме лепят на чем стоит. Как говорится - хорошо смеется тот, кто смеется последним)) "46-летнему знакомому многочисленные колото-резанные ранения, ото которых тот умер"
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5 промиллей это не предел

39 минут назад
При чём тут психика. У растений её нет.
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ага

58 минут назад
да нет это в обмороке был от радости
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а

59 минут назад
это ж какая устойчивая психика должна быть, чтоб уснуть рядом с трупом
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