В Липецке прошли соревнования по одному из самых жестких единоборств в мире (ФОТО)

В соревнованиях участвовали даже бойцы из Донецка.

На выходных в Липецке прошли – открытый чемпионат и первенство области по тайскому боксу (муай-тай).

Тайский бокс в Липецке развивается сравнительно недавно, но уже делает определенные успехи. Эти соревнования были лишь вторыми в истории региона и были приурочены к Всемирному дню муай-тай, который отмечается 17 марта. Состязалась 31 пара бойцов - от младших юношей до взрослых.



Президент федерации тайского бокса Липецкой области Владимир Куприянов.



Как рассказал GOROD48 президент липецкой область федерации муай-тай Владимир Куприянов, в прошлом году самый первый чемпионат был гораздо скромнее – всего 9 пар, участвовали бойцы из Липецка, Воронежа и Орла.

Теперь же в гости к липчанам приехали соперники воронежские, орловские и тамбовские бойцы, а также представительная команда из непризнанной Донецкой народной республики в количестве 9 человек.







К слову Донецк считается одним из центров тайского бокса на всем постсоветсвом пространстве, поэтому участие представителей столь серьезной школы дало ценный опыт всем участникам соревнований.

- Получается, что за год по числу участников мы прибавили в три раза. Это не может не радовать, - отметил Куприянов.



В таких боях защита должна быть максимальной.



Муай-тай считается одним из самых жестких единоборств в мире. Здесь разрешены удары, которые нельзя наносить в других видах боевых искусств – например, локтями и коленями. Бить можно кулаками, голенями, ступнями и т.д. – из-за этого тайский бокс иногда называют «боем восьми конечностей».







Из-за того, что правила очень жесткие, участники проводили всего по одному бою, но каждый такой поединок стоит нескольких.







Рекордное количество липчан вышли победителями – целых 5 человек из 13-ти участвовавших. Чемпионами в своих возрастных группах стали: Сергей Ильковский (11 лет до 46 кг), Анастасия Евдокимова (женщины до 60 кг), Дмитрий Яковлев (мужчины до 60 кг), Дмитрий Петрукович (взрослые до 75 кг) и Хамиджон Омонов (взрослые до 86 кг).







Тайский бокс стал культивироваться в Липецке в 2012 году. Сейчас в трех клубах занимаются почти 50 человек. Президентом федерации тайского бокса является Владимир Куприянов, обладатель «крапового берета» в прошлом боец спецназа. В 2012 году Владимир на несколько месяцев ездил в Таиланд и прошел обучение у родоначальников этого вида боевых искусств. Вернувшись, Куприянов начал развивать тайский бокс и в нашем регионе.











Видео снял и смонтировал Андрей Ананских.