Москвичка продавала в Усмани контрафакт

Экспертиза указала на подделку известных брендов.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по делу о торговле контрафактом.Иск на 28-летнюю предпринимательницу из Москвы заявила полиция Усмани. Люди в погонах просили суд привлечь москвичку к административной ответственности за торговлю репликами известных брендов.



Как указано в решении, проверка посетила магазин «Пятисотка» на улице Ленина в Усмани 9 ноября. Сотрудница полиции пресекла торговлю контрактом. Внимание женщины привлекла дешевая обувь, украшенная именитыми брендами – «Адидас», «Найк» и «Рибок». 12 пар кроссовок для женщин и мужчин сняли с реализации и отправили на экспертизу. Специалист исследовал обувь и указал, что эти товары не имеют ничего общего с оригинальной продукцией марок. Кроме того, у москвички не оказалось никаких договоров на реализацию брендированного товара с правообладателем.



Арбитражный суд Липецкой области признал женщину виновной в торговле подделками. Ей придется заплатить штраф в 50 000 рублей. Кроме того, все конфискованные товары москвичке не вернут. А это - 12 пар обуви общей стоимостью в 12 050 рублей.