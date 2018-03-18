Общество

59 минут назад

Москвичка продавала в Усмани контрафакт

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#торговля #подделка #штраф
Москвичка продавала в Усмани контрафакт

Экспертиза указала на подделку известных брендов.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по делу о торговле контрафактом.Иск на 28-летнюю предпринимательницу из Москвы заявила полиция Усмани. Люди в погонах просили суд привлечь москвичку к административной ответственности за торговлю репликами известных брендов.

Как указано в решении, проверка посетила магазин «Пятисотка» на улице Ленина в Усмани 9 ноября. Сотрудница полиции пресекла торговлю контрактом. Внимание женщины привлекла дешевая обувь, украшенная именитыми брендами – «Адидас», «Найк» и «Рибок». 12 пар кроссовок для женщин и мужчин сняли с реализации и отправили на экспертизу. Специалист исследовал обувь и указал, что эти товары не имеют ничего общего с оригинальной продукцией марок. Кроме того, у москвички не оказалось никаких договоров на реализацию брендированного товара с правообладателем.

Арбитражный суд Липецкой области признал женщину виновной в торговле подделками. Ей придется заплатить штраф в 50 000 рублей. Кроме того, все конфискованные товары москвичке не вернут. А это - 12 пар обуви общей стоимостью в 12 050 рублей.
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#торговля #подделка #штраф

Комментарии (2)

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Сергей

24 минуты назад
Мне по баробану если вещ хорошая и в 2 раза дешевле то почему не взять
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какой ужас

52 минуты назад
одним словом негодяйка - продавала найки по 500 рублей за пару а не за одну туфлю)))
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