Происшествия

57 минут назад

В Грязинскую больницу подбросили труп

1239
#труп #тело
В Грязинскую больницу подбросили труп

Оказалось, что 33-летний мужчина умер от естественных причин.

Ночью 17 марта в приемный покой Грязинской районной больницы привезли мужчину без сознания. Двое пьяных, привёзших мужчину, сразу же уехали на «ВАЗе», а врачи, осмотревшие пациента, определили, что он уже мертв.

«ВАЗ», его водителя и пассажира объявили в розыск. Когда их нашли, оказалось, что история не имела криминального характера. 33-летнему владельцу «ВАЗа» стало плохо за рулем. Его друзья отвезли мужчину в больницу, не подозревая, что он уже умер.

Естественные причины смерти умершего установило и вскрытие.

1239
#труп #тело

Комментарии

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пожар на нефтебазе потушили только к утру
#пожар
4
Пожар на нефтебазе потушили только к утру

сегодня, 12:41

Происшествия
Жесткое столкновение у мэрии попало на видео
#авария #ДТП
21
Жесткое столкновение у мэрии попало на видео

сегодня, 12:17

Происшествия
В Липецке столкнулись автобус и легковушка
#авария #ДТП
5
В Липецке столкнулись автобус и легковушка

сегодня, 10:15

Происшествия
У здания администрации Липецка серьезная авария
#авария #ДТП
12
У здания администрации Липецка серьезная авария

сегодня, 09:51

Происшествия
Полицейские поймали похитителя сейфа
#кража
1
Полицейские поймали похитителя сейфа

сегодня, 09:11

Происшествия
В Липецке пропал 13-летний мальчик
#пропавшие без вести
16
В Липецке пропал 13-летний мальчик

сегодня, 02:13

Происшествия