В Грязинскую больницу подбросили труп

Оказалось, что 33-летний мужчина умер от естественных причин.

Ночью 17 марта в приемный покой Грязинской районной больницы привезли мужчину без сознания. Двое пьяных, привёзших мужчину, сразу же уехали на «ВАЗе», а врачи, осмотревшие пациента, определили, что он уже мертв.

«ВАЗ», его водителя и пассажира объявили в розыск. Когда их нашли, оказалось, что история не имела криминального характера. 33-летнему владельцу «ВАЗа» стало плохо за рулем. Его друзья отвезли мужчину в больницу, не подозревая, что он уже умер.

Естественные причины смерти умершего установило и вскрытие.