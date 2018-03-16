На избирательных участках в Липецке будут работать 194 буфета

В день выборов Президента РФ на всех избирательных участках области будет организована розничная торговля продуктами питания.

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Как сообщили в управлении потребительского рынка Липецкой области, избиратели уже привыкли к тому, что на выборах всегда работают буфеты с ароматной и вкусной выпечкой.18 марта на избирательных участках в Липецке откроются 194 буфета.Продукцию общественного питания, выпечку, мясные изделия и полуфабрикаты представят не только предприятия общепита – кафе и рестораны, но и торговые сети. Кроме того, на избирательных участках областного центра организуют 27 дополнительных мест торговли продукцией местных товаропроизводителей. Покупателям предложат в ассортименте кондитерские, хлебобулочные изделия, тепличные овощи.В день выборов в предприятиях торговли и услуг Липецкой области будут трудиться порядка 15 тысяч человек. Это работники магазинов, кафе, аптек, парикмахерских, ателье, автомоек, ремонтных мастерских и др. Не смотря на занятость, возможность исполнить свой гражданский долг будет у каждого работника отрасли. Руководители предприятий пересмотрели рабочие графики таким образом, чтобы все сотрудники смогли вовремя проголосовать.