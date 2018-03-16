Общество

сегодня, 12:58

На избирательных участках в Липецке будут работать 194 буфета

10 582
#выборы
На избирательных участках в Липецке будут работать 194 буфета

В день выборов Президента РФ на всех избирательных участках области будет организована розничная торговля продуктами питания.

Как сообщили в управлении потребительского рынка Липецкой области, избиратели уже привыкли к тому, что на выборах всегда работают буфеты с ароматной и вкусной выпечкой.18 марта на избирательных участках в Липецке откроются 194 буфета.

Продукцию общественного питания, выпечку, мясные изделия и полуфабрикаты представят не только предприятия общепита – кафе и рестораны, но и торговые сети. Кроме того, на избирательных участках областного центра организуют 27 дополнительных мест торговли продукцией местных товаропроизводителей. Покупателям предложат в ассортименте кондитерские, хлебобулочные изделия, тепличные овощи.

В день выборов в предприятиях торговли и услуг Липецкой области будут трудиться порядка 15 тысяч человек. Это работники магазинов, кафе, аптек, парикмахерских, ателье, автомоек, ремонтных мастерских и др. Не смотря на занятость, возможность исполнить свой гражданский долг будет у каждого работника отрасли. Руководители предприятий пересмотрели рабочие графики таким образом, чтобы все сотрудники смогли вовремя проголосовать.

Фото: liptorg-cp.ru


10 582
#выборы

Комментарии (10)

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баба Люба, давай,давай.....

8 минут назад
Мой комментарий, тебе сколько лет уже стукануло? Помнин он все
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Гость

52 минуты назад
печеньки будут ?
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погодыч

53 минуты назад
я чё голодный чтоль-за булками пойду-бред
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призрак путинизма

сегодня, 13:46
надо набирать на 6 лет макарон и лапши сразу на 6 лет
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Мой комментарий

сегодня, 13:41
Помню советские буфеты на выборах, бутылочное пиво, бутерброды с селёдкой и зеленью. Пойдёшь, проголосуешь за кого Партия приказала и со спокойной совестью в буфет, оттуда уже в обнимку и с песнями догонятся водочкой . Золотые времена!!!!!!!!!!!!!!!
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ну тяперича

сегодня, 13:38
усю просрочку бапки-голосувалки растащат
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Виктория

сегодня, 13:28
Это вам не 80 и 90-е годы. Буфетом на выборы не заманите)))
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Люцифер

сегодня, 13:25
Пост идет. А они выпечку, мясные изделия , полуфабрикаты. Безбожники.
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Бой.Кот

сегодня, 13:22
не поперхнитесь, участники дурацкого шоу
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за ЛДПР

сегодня, 13:21
А то мало нам Пятерочек и Магнитов! Еще и буфеты с просрочкой!
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