Общество

сегодня, 11:08

«Этажерка» страданий

23 2025
#налоги
2
«Этажерка» страданий

Липчане просят фискалов сделать доступным ИФНС по Октябрьскому району - подняться по крутым ступенькам на пятый этаж здания им не по силам.

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Жительнице Липецка Ольге Рычковой - 67 лет. Несмотря на гипертонию (женщина - инвалид II группы), является председателем Всероссийского общества инвалидов по Октябрьском району города. Активная жизненная позиция побуждает Ольгу Ивановну регулярно посещать ИФНС по Октябрьскому району, в котором она представляет интересы членов своей организации, людей по определению не здоровых. Но каждый поход в инспекцию для нее - пытка. И это - не фигуральное выражение.

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- Ходить туда невозможно! Я на каждом лестничном пролете останавливаюсь, чтобы отдышаться. И ступеньки там крутые, просто ужас! - говорит пенсионерка.

В прошлом году Рычкова была в инспекции шесть раз. Пять раз она ходила выяснить вопрос о том, почему ее мужу на протяжении шести последних лет присылают квитанцию на оплату транспортного налога за «Жигули»-«шестерку», проданную им еще в 2012 году. А за себя она ходит каждый год разбираться в том, почему ей, инвалиду с 2003 года, присылают извещение о необходимости уплатить налог на гараж?

- Не все вопросы можно решить по телефону. А в конце года там - полный дурдом! Такие, как я, старики и старушки толпами ползают по этажам, пытаясь выяснить, кому и за что они должны платить. Я прихожу в к 8 часам, чтобы одной из первых попасть на прием хотя бы к 10 часам. Хожу в налоговую на четвертый этаж и по делам общества инвалидов. Нам какой-то долг нарисовали в восемь миллионов, так я восемь раз ходила к налоговикам. И каждый раз вверх поднимаюсь по полчаса! - возмущается Ольга Рычкова.

А вот 72-летняя Валентина Кузьмич, председатель «первички» у Ольги Рычковой, два года назад перенесла инфаркт. Сто лет бы ей была нужна налоговая, если бы женщина не понадобилась самим фискалам.

- На землю налог прислали - дача у меня небольшая есть. Я не должна платить налог, но бумажке разве ж это скажешь? Вот и ходила разбираться на этот чертов пятый этаж! А у меня давление за двести! И сто подопечных еще у меня, - даже по телефону слышно, как тяжело дышит находящаяся дома женщина.

«Годок» Валентины Кузьмич, Мария Кичигина, была вынуждена обратиться в ИФНС по Октябрьскому району тоже из-за начисленного ей налога на имущество. Надо ж было разобраться, отчего ей шлют квитанции на ее садовый домик площадью в 40 квадратных метров:

- С таких домиков налог не берут. Пришлось идти. А у меня, между прочим, астма. Через каждые пол этажа - одышка. Как шутят дети, декомпрессия. Ну, почему мы, старики, должны умирать на этих лестницах?

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Вопрос совершенно резонный. Возьмем, например, президентские выборы. Участки для голосований находятся, как правило, на первом этаже помещений. Почему власть подыскивает для волеизъявлений, которые бывают раз в несколько лет, удобные для стариков и инвалидов места, а ту же районную налоговую инспекцию запихнули на пятый этаж здания без лифта? Тем более, что, как показывает жизнь, к налоговикам один и тот же человек может обратиться по нескольку раз в год?

- Я заметила одно обстоятельство, - говорит GOROD48 уже упомянутая Ольга Рычкова. - В коридоре столь неудобно расположенной налоговой инспекции почти нет молодежи. Почему? Потому, что они - современные люди. У каждого свои «рабочие кабинеты» в Интернете. Они в нем уже женятся, скоро, наверное, и рожать будут там. А нам, старикам, что делать? Мы по старинке платим за «коммуналку» в сберкассах, и с налогами так же поступаем. И если что нам непонятно - идем своими хилыми ножками по кабинетам. Но почему этого не замечает власть? Все МФЦ - на первых-вторых этажах, а налоговая - на пятом!

Рассерженных пожилых людей понять можно. Но уже в этом году число посетителей налоговых инспекций вырастет в разы: власти решили, что липчане будут платить налог на недвижимость, рассчитанный исходя не из оценки БТИ, а из ее кадастровый стоимости, автоматически увеличивающей суммы платежа. Новые расчеты налога не обойдутся без их оспаривания гражданами. Представьте, какой ад начнется в той же Октябрьской ИФНС, куда со своими платежками ринутся уже не тысячи, а десятки тысяч горожан, большая часть которых - пенсионеры!

Налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, налог при сделках с недвижимостью… Россиян обрекают на хождения по мукам. Причем на одни и те же грабли с учетом разночтений в документах, человеческого фактора и сбоев в компьютерных программах мы будем наступать многократно. А тут еще и дополнительное неудобство в виде неудачного расположения Октябрьской налоговой инспекции. Можно хотя бы устранить этот раздражающий фактор?

- Мы рассматриваем вопрос переезда районной налоговой инспекции из помещения, которое оно занимает в здании №5а по улице Интернациональной в другое, - ответил на этот вопрос заместитель УФНС России по Липецкой области Максим Портнов.

По словам чиновника, неудобное для пожилых и маломобильных горожан здание ИФНС по Октябрьскому району - давняя проблема. И ее невозможно решить, например, путем пристройки к зданию лифтового помещения - не позволяют технические условия. Также нет возможности разместиться в соседних зданиях, которые занимают казначейство и технический университет. Следовательно, нужно искать другое помещение.

- Мы решаем этот вопрос в администрации города и области. Но пока безрезультатно. Например, нам предлагали здания на Опытной станции и в поселке ЛТЗ. Но это - не те варианты, которые можно было бы рассмотреть как альтернативу нынешнему помещению ИФНС по причине их транспортной недоступности и физическому состоянию зданий.

Максим Портнов хотел бы получить здание общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. При этом 500 квадратных метров должны быть на первом этаже - эту площадь используют под зал работы с клиентами. Такое здание в городе есть: на улице Гагарина в районе площади Героев - оно и просторное, и находится рядом с остановками общественного транспорта. Но в мэрии фискалам пока предлагают здание по улице Московской, 77, ранее занимаемое муниципальным управлением горэлектротранспорта. Но оно - не свободно.

- Я знаю об этой проблеме. Да, горожанам следует иметь удобное место для общения с налоговиками. Однако ФНС - это государственный орган. И поиском помещения для его структурного подразделения должна заниматься не только администрация города, но и администрация области. Более того, почему бы ФНС не построить новое здание под нужды инспекции по Октябрьскому району? Но заверяю, что в любом случает мы подыскиваем помещение под нужды этой налоговой инспекции, - прокомментировал ситуацию глава Липецка Сергей Иванов.
23 2025
#налоги
2

Комментарии (23)

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Как гость
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123

7 минут назад
Чиновника продали все бывшие магазины и кинотеатры хачикам, теперь зданий у них нет ("Космос", "Липецк", и другие).
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Посетитель налоговой.

27 минут назад
Переселите их в ЦУМ на первый этаж,все равно не знаете что с ним делать.Там по просторней будет,чем в этом узком коридоре ругаться кому в какое окно в каком кабинете.
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-

30 минут назад
Большую часть комментариев,по ходу,шишут сами дармоеды,которые штаны в конторе протирают. Все " честные налогоплательщики" и хорошее знание "этого многострадального здания" наводят на мысль... что вы там и шарахаетесь по углам,чайку попить. А что заняться- то все равно нечем, скоро 17:00 и домоой
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Яков

38 минут назад
Мне 34 и то тяжело туда ходить! И по сути это не 5 а 6 этаж!
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Гость

41 минуту назад
Нет налогам без представительства !
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Вопроссерьезный

сегодня, 12:18
Действительно... Честным гражданам, кто ответственно относится к налоговому бремени - сложно туда ходить, а вот неплательщикам плевать) Они и не ходят туда. Нужно должников на эту лестницу загонять, а к честным гражданам на дом приезжать!
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101010

сегодня, 12:18
гость, этажем ниже не служебная дверь, а вход в бывшие лекционные, думаю в них никак нельзя разместить налоговую
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Надоело

сегодня, 12:17
Эти чиновничьи задницы сами туда приходят только раз в пятилетку за чемоданом денег. На людей все по....
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лифт

сегодня, 12:15
нужно сделать)))
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гостья

сегодня, 12:15
а почему вообще октябрьская налоговая расположена совсем не в октябрьском районе???
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