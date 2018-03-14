«Этажерка» страданий

Липчане просят фискалов сделать доступным ИФНС по Октябрьскому району - подняться по крутым ступенькам на пятый этаж здания им не по силам.

Жительнице Липецка Ольге Рычковой - 67 лет. Несмотря на гипертонию (женщина - инвалид II группы), является председателем Всероссийского общества инвалидов по Октябрьском району города. Активная жизненная позиция побуждает Ольгу Ивановну регулярно посещать ИФНС по Октябрьскому району, в котором она представляет интересы членов своей организации, людей по определению не здоровых. Но каждый поход в инспекцию для нее - пытка. И это - не фигуральное выражение.- Ходить туда невозможно! Я на каждом лестничном пролете останавливаюсь, чтобы отдышаться. И ступеньки там крутые, просто ужас! - говорит пенсионерка.В прошлом году Рычкова была в инспекции шесть раз. Пять раз она ходила выяснить вопрос о том, почему ее мужу на протяжении шести последних лет присылают квитанцию на оплату транспортного налога за «Жигули»-«шестерку», проданную им еще в 2012 году. А за себя она ходит каждый год разбираться в том, почему ей, инвалиду с 2003 года, присылают извещение о необходимости уплатить налог на гараж?- Не все вопросы можно решить по телефону. А в конце года там - полный дурдом! Такие, как я, старики и старушки толпами ползают по этажам, пытаясь выяснить, кому и за что они должны платить. Я прихожу в к 8 часам, чтобы одной из первых попасть на прием хотя бы к 10 часам. Хожу в налоговую на четвертый этаж и по делам общества инвалидов. Нам какой-то долг нарисовали в восемь миллионов, так я восемь раз ходила к налоговикам. И каждый раз вверх поднимаюсь по полчаса! - возмущается Ольга Рычкова.А вот 72-летняя Валентина Кузьмич, председатель «первички» у Ольги Рычковой, два года назад перенесла инфаркт. Сто лет бы ей была нужна налоговая, если бы женщина не понадобилась самим фискалам.- На землю налог прислали - дача у меня небольшая есть. Я не должна платить налог, но бумажке разве ж это скажешь? Вот и ходила разбираться на этот чертов пятый этаж! А у меня давление за двести! И сто подопечных еще у меня, - даже по телефону слышно, как тяжело дышит находящаяся дома женщина.«Годок» Валентины Кузьмич, Мария Кичигина, была вынуждена обратиться в ИФНС по Октябрьскому району тоже из-за начисленного ей налога на имущество. Надо ж было разобраться, отчего ей шлют квитанции на ее садовый домик площадью в 40 квадратных метров:- С таких домиков налог не берут. Пришлось идти. А у меня, между прочим, астма. Через каждые пол этажа - одышка. Как шутят дети, декомпрессия. Ну, почему мы, старики, должны умирать на этих лестницах?Вопрос совершенно резонный. Возьмем, например, президентские выборы. Участки для голосований находятся, как правило, на первом этаже помещений. Почему власть подыскивает для волеизъявлений, которые бывают раз в несколько лет, удобные для стариков и инвалидов места, а ту же районную налоговую инспекцию запихнули на пятый этаж здания без лифта? Тем более, что, как показывает жизнь, к налоговикам один и тот же человек может обратиться по нескольку раз в год?- Я заметила одно обстоятельство, - говорит GOROD48 уже упомянутая Ольга Рычкова. - В коридоре столь неудобно расположенной налоговой инспекции почти нет молодежи. Почему? Потому, что они - современные люди. У каждого свои «рабочие кабинеты» в Интернете. Они в нем уже женятся, скоро, наверное, и рожать будут там. А нам, старикам, что делать? Мы по старинке платим за «коммуналку» в сберкассах, и с налогами так же поступаем. И если что нам непонятно - идем своими хилыми ножками по кабинетам. Но почему этого не замечает власть? Все МФЦ - на первых-вторых этажах, а налоговая - на пятом!Рассерженных пожилых людей понять можно. Но уже в этом году число посетителей налоговых инспекций вырастет в разы: власти решили, что липчане будут платить налог на недвижимость, рассчитанный исходя не из оценки БТИ, а из ее кадастровый стоимости, автоматически увеличивающей суммы платежа. Новые расчеты налога не обойдутся без их оспаривания гражданами. Представьте, какой ад начнется в той же Октябрьской ИФНС, куда со своими платежками ринутся уже не тысячи, а десятки тысяч горожан, большая часть которых - пенсионеры!Налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, налог при сделках с недвижимостью… Россиян обрекают на хождения по мукам. Причем на одни и те же грабли с учетом разночтений в документах, человеческого фактора и сбоев в компьютерных программах мы будем наступать многократно. А тут еще и дополнительное неудобство в виде неудачного расположения Октябрьской налоговой инспекции. Можно хотя бы устранить этот раздражающий фактор?- Мы рассматриваем вопрос переезда районной налоговой инспекции из помещения, которое оно занимает в здании №5а по улице Интернациональной в другое, - ответил на этот вопрос заместитель УФНС России по Липецкой области Максим Портнов.По словам чиновника, неудобное для пожилых и маломобильных горожан здание ИФНС по Октябрьскому району - давняя проблема. И ее невозможно решить, например, путем пристройки к зданию лифтового помещения - не позволяют технические условия. Также нет возможности разместиться в соседних зданиях, которые занимают казначейство и технический университет. Следовательно, нужно искать другое помещение.- Мы решаем этот вопрос в администрации города и области. Но пока безрезультатно. Например, нам предлагали здания на Опытной станции и в поселке ЛТЗ. Но это - не те варианты, которые можно было бы рассмотреть как альтернативу нынешнему помещению ИФНС по причине их транспортной недоступности и физическому состоянию зданий.Максим Портнов хотел бы получить здание общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. При этом 500 квадратных метров должны быть на первом этаже - эту площадь используют под зал работы с клиентами. Такое здание в городе есть: на улице Гагарина в районе площади Героев - оно и просторное, и находится рядом с остановками общественного транспорта. Но в мэрии фискалам пока предлагают здание по улице Московской, 77, ранее занимаемое муниципальным управлением горэлектротранспорта. Но оно - не свободно.- Я знаю об этой проблеме. Да, горожанам следует иметь удобное место для общения с налоговиками. Однако ФНС - это государственный орган. И поиском помещения для его структурного подразделения должна заниматься не только администрация города, но и администрация области. Более того, почему бы ФНС не построить новое здание под нужды инспекции по Октябрьскому району? Но заверяю, что в любом случает мы подыскиваем помещение под нужды этой налоговой инспекции, - прокомментировал ситуацию глава Липецка Сергей Иванов.