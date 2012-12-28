В Силикатном горели молодой лес и сухая трава

А на улице Космонавтов — кафе.

Вечером 23 сентября спасателям поступило сообщение о задымлении в посёлке Силикатный.«Горело полтора гектара сухой растительности и молодого леса на территории 22 квартала Грязинского лесничества. Пожар тушили 11 человек при помощи трёх единиц техники», — сообщает МЧС России по Липецкой области.Сегодня около полуночи на улице Космонавтов, 54Б пожар вспыхнул в одноэтажном здании кафе «MONEY». Огнём уничтожены вещи и внутренняя отделка на площади 10 квадратных метров. Кафе тушили четыре отделения пожарных.Рано утром 23 сентября в Ельце на улице Концевой горел строительный металлический вагончик площадью 20 квадратных метров. Огнём уничтожена его внутренняя отделка.Примерно в то же время в селе Казинка Грязинского округа на улице Гагарина горел мусор в бесхозном строении.Также вчера утром горела надворная постройка площадью 100 квадратных метров в селе Курапово Лебедянского округа. Огонь уничтожил её полностью.