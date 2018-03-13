Крупнейшие предприятия Липецка меняют графики работы в связи с ремонтом Петровского моста

Кто-то станет к станку в 7.00, а кто-то сядет за компьютер в 10.00.

Как уже сообщал GOROD48, в ночь с 23 на 24 марта на ремонт будет закрыта старая очередь Петровского моста. Это значит, что до возобновления по нему движения автотранспорта 25 декабря связь между «спальным» правобережьем Липецка и индустриальным левобережьем будет осуществляться с большими проблемами. Даже в мэрии говорят о том, что городу девять месяцев придется жить в условиях постоянного транспортного коллапса (движение с одного берега реки на другое в границах Липецка будет осуществляться по Октябрьскому мосту и по новой очереди Октябрьского - в разных направлениях по одной полосе).



Одним из методов сокращения количества транспорта в этих «бутылочных горлышках» городской инфраструктуры стала просьба мэрии к работникам промпредприятий Левобережья отказаться от использования личного автотранспорта. Мол, один автобус заменят 60 легковых автомобилей. Однако администрации предприятий помимо ретрансляции этого предложения персоналу приняли и другое решение - перевести сотрудников на иные графики работы во избежание транспортных заторов в часы-пик.



- С 24 марта до конца текущего года по новому графику будут работать более 2 тысяч офисных работников, которые трудятся по пятидневной рабочей неделе. Это позволит снизить загрузку общественного транспорта через мостовые переходы в пиковые периоды утром и вечером. Новый график предусматривает перенос начала рабочего дня на два часа: с 8.00 на 10.00 часов с ее окончанием не в привычные 17.00, а в 19.00, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «НЛМК».



- В нашей федеральной особой экономической зоне уже работает 21 резидент. Общее количество персонала заводов - 4 тысячи человек. Плюс тысяча сотрудников подрядных организаций, строящих еще десяток предприятий - в этом году в зоне должны заработать два новых завода и открыться две новых очереди заводов «Беттерманн» и «Бекарт». И закрытие на ремонт Петровского моста может сказаться на деятельности всей нашей промплощадки, - сказал GOROD48 гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев.



Чтобы предотвратить возможные сбои в работе предприятий, в ОЭЗ «Липецк» провели несколько совещаний с их кадровиками. Некоторые из них поменяют графики работы: какие-то будут начинать деятельность в 7.00, а какие-то - в 9.00. Соответственно, первые будут заканчивать работу раньше, чем прежде, а вторые - позже. Также в «Липецке» провели переговоры с перевозчиками, доставляющими персонал на место работы. В итоге уже с 19 марта транспортники будут возить горожан на предприятия ОЭЗ через Троицкий и сокольский мосты.



- У нас к администрации Липецка одна просьба: перевести из тестового режима работы в обычный светофор на связывающей дамбу Матырского водохранилища дороге в месте ее пересечения с грязинской трассой, - сказал Иван Кошелев.



По словам гендиректора ОЭЗ «Липецк», на предприятиях зоны до конца марта будут изучать новый опыт работы по изменившимся графикам. Все это время никто не будет принимать никаких административных мер к тем, кто опоздает. Потом в ОЭЗ обсудят то, что увидят, и, возможно, еще раз откорректируют графики работы предприятий.



- Все резиденты зоны понимают, что ремонт Петровского моста крайне важен муниципалитету. И все готовы подстроится под новую реальность, - подытожил Иван Кошелев.