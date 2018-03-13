После выборов президента площадь Ленина-Соборная в Липецке станет большой концертной площадкой

На ней в 20.00 начнется митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Такого в Липецке еще не было: в городе необычайно поздно, в 20.00, начнется политический митинг-концерт, приуроченный к 4-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.Пока о таком мероприятии не говорят ни в мэрии, ни в администрации области, но GOROD48 стало известно, что сегодня на эту тему состоится совещание, на котором будет определено, кто и за что на нем отвечает. Знакомый с ситуацией собеседник GOROD48 говорит, что концерт будет проведен силами профессиональных и самодеятельных художественных коллективов Липецка. Он продлится два часа - до 22.00. Для зрителей будут предусмотрены горячий чай и гречневая каша с мясом из полевых кухонь.- 18 марта в 20.00 закрываются все избирательные участки. После этого и начнется митинг-концерт с участием руководителей города и области, - сказал собеседник GOROD48.