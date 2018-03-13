Общество

сегодня, 12:09

После выборов президента площадь Ленина-Соборная в Липецке станет большой концертной площадкой

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#концерт #Крым-наш
После выборов президента площадь Ленина-Соборная в Липецке станет большой концертной площадкой

На ней в 20.00 начнется митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией. 

Такого в Липецке еще не было: в городе необычайно поздно, в 20.00, начнется политический митинг-концерт, приуроченный к 4-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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Пока о таком мероприятии не говорят ни в мэрии, ни в администрации области, но GOROD48 стало известно, что сегодня на эту тему состоится совещание, на котором будет определено, кто и за что на нем отвечает. Знакомый с ситуацией собеседник GOROD48 говорит, что концерт будет проведен силами профессиональных и самодеятельных художественных коллективов Липецка. Он продлится два часа - до 22.00. Для зрителей будут предусмотрены горячий чай и гречневая каша с мясом из полевых кухонь.

- 18 марта в 20.00 закрываются все избирательные участки. После этого и начнется митинг-концерт с участием руководителей города и области, - сказал собеседник GOROD48.
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#концерт #Крым-наш

Комментарии (123)

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кгб

29 секунд назад
Липчанин, и еще будете 12 лет слушать, делать дибильное лицо и податливо кивать
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Липчанин

2 минуты назад
Липчанин, послушай, самозванец,18 лет тебе и всему народу,в уши дуют.надоел уже со своими обещаниями.
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дезодорант"новичок"

4 минуты назад
новые санкции снова будут + пошлины на слябы в сша = прощай коптилка лисина. а больше в липецке нихрена нет.зато крымваш.ура
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Учись

5 минут назад
деревенщина, Между пропогандоном и образованным-бездна!
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Липчанин

5 минут назад
Народный президент, обещания твоего вождя,мы слушаем уже 18 лет.
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Народный президент

9 минут назад
Грудинино с 5 кг золота!Тот идиот,что талдычит про то,что надо мол пашку с грудями на трон,у тебя чего-весеннее обострение что ли,или всех троллишь здесь?Почитай программу своего вождя и заодно "труды" трупа,который в мавзолее является,и может тогда поймешь,что тогда опять Госплан с его галошами,опять дефициты,опять конспекты Ленина,опять поезда за колбасой... Вобщем 3,14дуй ты с этим в ад!
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Бесполезно.

10 минут назад
Липчане это самое чмошное быдло. уже доказано.
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Ктулху.

11 минут назад
гостья, ок, могу даже дать прогноз, кто победит на выборах 18 марта. Инфа 100%. Цена 300р.
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С жульём ,допустим, надо бороться

11 минут назад
Голосуйте за Грудинина. Не будет либералов в правительстве и не попавшие в список чубайса, * и кудрина - американских ставленников.﻿
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Липчанин

12 минут назад
Где наша не проподала., а ваш грудин и есть очередной олигарх который пытался скрыть свои миллионы да не чегоу него не вышло и за этого клоуна вы всем предлагает идти голосовать одумайтесь пока не поздно имхо однако........
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