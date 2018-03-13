Для избирателей приготовили бесплатные концерт и кинопоказ

В день выборов липчан ждёт масса развлечений.

18 марта в областном центре культуры, народного творчества и кино состоятся развлечения для избирателей. Как сообщают организаторы, на полдень в малом зале запланирован концерт с участием творческих коллективов ОЦКНТ. Вход свободный.



А в 16.00 показ спортивной драмы «Чемпионы» (Россия, 2014) 6+.



- В основе сюжета - пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу, - отмечают в областном центре культуры.



Вход в кинозал свободный.