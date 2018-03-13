Культура

вчера, 23:08

Для избирателей приготовили бесплатные концерт и кинопоказ

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#выборы #концерт #кино

В день выборов липчан ждёт масса развлечений.

18 марта в областном центре культуры, народного творчества и кино состоятся развлечения для избирателей. Как сообщают организаторы, на полдень в малом зале запланирован концерт с участием творческих коллективов ОЦКНТ. Вход свободный.

А в 16.00 показ спортивной драмы «Чемпионы» (Россия, 2014) 6+.

- В основе сюжета - пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу, - отмечают в областном центре культуры.

Вход в кинозал свободный.
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#выборы #концерт #кино

Комментарии (1)

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Игорь

вчера, 23:22
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