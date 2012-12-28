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18 минут назад
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104 человека пострадали в Липецкой области от укусов клещей
В том числе клещами покусаны уже 60 детей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 82 клеща, из них 5 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 4 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека и один — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.
В 15,4% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 63% случаев — на территории частных домов и приусадебных участков.
Собственникам частных домов напоминают, что необходимо следить за благоустройством личных приусадебных участков и прилегающих территорий в радиусе не менее 100 метров. Покос травы, освобождение от прошлогодней листвы, прореживание густого кустарника, освобождение от мусора — всё это помогает снизить риск встречи с клещами. Ещё один действенный механизм — проведение акарицидной обработки.
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