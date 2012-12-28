104 человека пострадали в Липецкой области от укусов клещей

В том числе клещами покусаны уже 60 детей.

По состоянию на 11 апреля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились уже 104 человека, в том числе 60 детей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 82 клеща, из них 5 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 4 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека и один — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.В 15,4% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 63% случаев — на территории частных домов и приусадебных участков.Собственникам частных домов напоминают, что необходимо следить за благоустройством личных приусадебных участков и прилегающих территорий в радиусе не менее 100 метров. Покос травы, освобождение от прошлогодней листвы, прореживание густого кустарника, освобождение от мусора — всё это помогает снизить риск встречи с клещами. Ещё один действенный механизм — проведение акарицидной обработки.