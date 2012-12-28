«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Погода в Липецке
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17 минут назад
Липчан предупреждают об усилении ветра до 17 м/с
Во время ветра особенно быстро распространяется огонь: спасатели предостерегают от сжигания травы.
«Соблюдай меры безопасности! Не жги сухую траву! Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. От травяных пожаров сгорают дома, гибнут люди, животные, сгорают надворные постройки», — сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
Напоминаем, в Липецкой области до 10 мая введён особый противопожарный режим.
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