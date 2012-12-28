Липчан предупреждают об усилении ветра до 17 м/с

Во время ветра особенно быстро распространяется огонь: спасатели предостерегают от сжигания травы.

В Липецкой области ожидается усиление западного ветра с порывами до 17 м/с.«Соблюдай меры безопасности! Не жги сухую траву! Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. От травяных пожаров сгорают дома, гибнут люди, животные, сгорают надворные постройки», — сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.Напоминаем, в Липецкой области до 10 мая введён особый противопожарный режим.