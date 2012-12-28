Усманца оштрафовали за продажу перепрошитой «Sony PlayStation 4»

Игровую консоль с возможностью скачивания нелицензионной продукции он продал за 38 000 рублей.

Усманский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины по части 2 статьи 273, части 1 статьи 272 УК РФ – создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенное из корыстной заинтересованности, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшее блокирование компьютерной информации.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимый за 38 тысяч рублей продал модифицированную игровую консоль «Sony PlayStation 4» с возможностью скачивания нелицензионной продукции. Таким образом он нарушил исключительные права компании «Sony» и нанес ущерб её деловой репутации.По ходатайству следователя суд принял решение об освобождении мужчины от уголовной ответственности с назначением двух судебных штрафов: 15 тысяч рублей по части 2 статьи 273 УК РФ и 12 тысяч рублей по части 1 статьи 272 УК РФ.Подсудимый также обязан возместить процессуальные издержки на оплату услуг адвоката в доход федерального бюджета.