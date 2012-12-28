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57 минут назад
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Усманца оштрафовали за продажу перепрошитой «Sony PlayStation 4»
Игровую консоль с возможностью скачивания нелицензионной продукции он продал за 38 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимый за 38 тысяч рублей продал модифицированную игровую консоль «Sony PlayStation 4» с возможностью скачивания нелицензионной продукции. Таким образом он нарушил исключительные права компании «Sony» и нанес ущерб её деловой репутации.
По ходатайству следователя суд принял решение об освобождении мужчины от уголовной ответственности с назначением двух судебных штрафов: 15 тысяч рублей по части 2 статьи 273 УК РФ и 12 тысяч рублей по части 1 статьи 272 УК РФ.
Подсудимый также обязан возместить процессуальные издержки на оплату услуг адвоката в доход федерального бюджета.
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