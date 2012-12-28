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57 минут назад
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Усманца оштрафовали за продажу перепрошитой «Sony PlayStation 4»

Игровую консоль с возможностью скачивания нелицензионной продукции он продал за 38 000 рублей.

Усманский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины по части 2 статьи 273, части 1 статьи 272 УК РФ – создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенное из корыстной заинтересованности, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшее блокирование компьютерной информации.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимый за 38 тысяч рублей продал модифицированную игровую консоль «Sony PlayStation 4» с возможностью скачивания нелицензионной продукции. Таким образом он нарушил исключительные права компании «Sony» и нанес ущерб её деловой репутации.

По ходатайству следователя суд принял решение об освобождении мужчины от уголовной ответственности с назначением двух судебных штрафов: 15 тысяч рублей по части 2 статьи 273 УК РФ и 12 тысяч рублей по части 1 статьи 272 УК РФ.

Подсудимый также обязан возместить процессуальные издержки на оплату услуг адвоката в доход федерального бюджета.
авторские права
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
3 минуты назад
"Таким образом он нарушил исключительные права компании «Sony» и нанес ущерб её деловой репутации" Интересно а за заблокированный аккаунт с оплаченными играми на компанию тоже можно пожаловаться? или это работает только в пользу Федерального бюджета?
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Есть мнение
6 минут назад
Анатолий Медведев вообще говорил, что надо в противовес западным компаниям, надо пользоваться торрентами. К тому же "Сони" из недружественной нам Японии (с ней до сих пор не подписан пакт о мире и с их стороны продолжают сыпаться санкции). Да и сама "Сони" расторгла в 1-стороннем порядке поддержку своих клиентов из РФ и РБ, тем самым кинув их на деньги! Так каким образом и кто запустил процесс против отечественного Робин Гуда?
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Зоркий
8 минут назад
Предлагаю посольству Японии начать финансировать МВД Липецка, а из бюджета России финансирование прекратить
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Артем
18 минут назад
Чтот не понял. Сони официально нас кинули: закрыли сервисы, поддержку, офисы. Сама Япония ввела санкции и является не друже кой страной. Так кто же подал в суд? И вообще какое имел право на это? Это обход санкций и импортозамещение! Свободу хацкеру! А всех принимавших такое глупое и несправедливое решение проверить на лояльность к врагу, судить, посадить!
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Критик
24 минуты назад
Молодцы правоохранители... продолжайте и дальше помогать таким образом недружественной фирме из недружественной страны, присоединившейся к санкциям против России.. Позор..
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Гость
25 минут назад
IT,умельцы
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Рудник
25 минут назад
Япония не дружественная страна. В китае бы орден дали
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Дед
2 минуты назад
Всё правильно, молодец, что дебилам напоминаешь. Скоро ждём-с " Я вас туда не посылал"
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Даа
43 минуты назад
Вот только, то что Сони кинула всех игроков в России, до этого никому нет делала, а Япония ввела на нас кучу санкций
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у мужика
35 минут назад
денег не было на адвоката, видимо, а то бы задвинул телегу про контр-санкции и диверсионную работу по подрыву вражеской экономике. Глядишь - медаль бы дали.
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Иван
47 минут назад
Хорошо, хоть не посадили.
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Даа
47 минут назад
Вот только, то что Сони кинула всех игроков в России, до этого никому нет делала, а Япония ввела на нас кучу санкций
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