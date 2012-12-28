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сегодня, 15:19
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Бывший гендиректор «Краснинского водоканала» осужден за то, что взял шинами

Экс-руководителя МУП осудили за превышение должностных полномочий: в обмен на комплект шин на его служебный автомобиль он закрыл глаза на безучётное потребление воды.

Становлянский районный суд осудил бывшего генерального директора МУП «Краснинский водоканал» по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и оштрафовал на 50 000 рублей.

Речь идёт о событиях 2022 года. По данным пресс-службы областной прокуратуры, бывший гендиректор «Краснинского водоканала» потребовал от мужчины, дочь которого незаконно подключилась к централизованной системе водоснабжения, купить комплект шин на его служебный автомобиль за то, что он закроет глаза на безучетное потребление воды.

После того, как шины были получены, директор водоканала, угрожая в случае невыполнения его поручения увольнением, дал указание подчиненной аннулировать акт обследования, не принимая мер по пресечению выявленного нарушения и не взыскивая причиненные предприятию убытки. Тем самым он создавал благоприятные условия для дальнейшего бездоговорного и, следовательно, безвозмездного пользования системой централизованного холодного водоснабжения жителем села Красное.
превышение должностных полномочий
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
52 минуты назад
Замечательно.только вот пенсионеров на 30 т штрафовать за якобы сорванные антимагнитные наклейки за счастье,а должностному лицу надо как минимум два условно.а тут 50 тыс ха-ха-ха....
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