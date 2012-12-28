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Общество
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сегодня, 15:19
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Бывший гендиректор «Краснинского водоканала» осужден за то, что взял шинами
Экс-руководителя МУП осудили за превышение должностных полномочий: в обмен на комплект шин на его служебный автомобиль он закрыл глаза на безучётное потребление воды.
Речь идёт о событиях 2022 года. По данным пресс-службы областной прокуратуры, бывший гендиректор «Краснинского водоканала» потребовал от мужчины, дочь которого незаконно подключилась к централизованной системе водоснабжения, купить комплект шин на его служебный автомобиль за то, что он закроет глаза на безучетное потребление воды.
После того, как шины были получены, директор водоканала, угрожая в случае невыполнения его поручения увольнением, дал указание подчиненной аннулировать акт обследования, не принимая мер по пресечению выявленного нарушения и не взыскивая причиненные предприятию убытки. Тем самым он создавал благоприятные условия для дальнейшего бездоговорного и, следовательно, безвозмездного пользования системой централизованного холодного водоснабжения жителем села Красное.
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