сегодня, 11:26
В Липецке на парковке у больницы горел автомобиль (ВИДЕО)
Пожарные не позволили огню уничтожить машину полностью
Сегодня, на парковке у травмпункта БСМП №1 на 8 микрорайоне загорелся автомобиль.
Прибывшие пожарные затушили пламя, не дав ему полностью уничтожить автомобиль.
Сегодня утром также В горел автомобиль на ул. Сырская, у ома №. 62. В результате загорания огнем поврежден моторный отсек автомобиля ВАЗ-2114. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
В натуре
Епать Копать
Почтальон
саша
Перл
Редактор
тт
Боцман
Может это
Ворчун