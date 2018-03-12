В Липецке на парковке у больницы горел автомобиль (ВИДЕО)

Пожарные не позволили огню уничтожить машину полностью

Сегодня, на парковке у травмпункта БСМП №1 на 8 микрорайоне загорелся автомобиль.

Прибывшие пожарные затушили пламя, не дав ему полностью уничтожить автомобиль.

Сегодня утром также В горел автомобиль на ул. Сырская, у ома №. 62. В результате загорания огнем поврежден моторный отсек автомобиля ВАЗ-2114. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.