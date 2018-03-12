Происшествия

сегодня, 11:26

В Липецке на парковке у больницы горел автомобиль (ВИДЕО)

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#пожар #машина
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В Липецке на парковке у больницы горел автомобиль (ВИДЕО)

Пожарные не позволили огню уничтожить машину полностью

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Сегодня, на парковке у травмпункта БСМП №1 на 8 микрорайоне загорелся автомобиль.

Прибывшие пожарные затушили пламя, не дав ему полностью уничтожить автомобиль.

Сегодня утром также В горел автомобиль на ул. Сырская, у ома №. 62. В результате загорания огнем поврежден моторный отсек автомобиля ВАЗ-2114. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.

 

10 2487
#пожар #машина
1

Комментарии (11)

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В натуре

43 секунды назад
Тупо проводку коратнуло,была утечка газа-вот и результат.
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Епать Копать

3 минуты назад
Такие пожарники ркужопые в куй не впились.
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Почтальон

8 минут назад
А может жену чужую с работы подвез разок-другой?
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саша

13 минут назад
гори..гори..ясно..чтобы не погасло)))
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Перл

52 минуты назад
Судя по пламени горел газ. Да и балон газовый скорее всего в багажнике охлаждали, чтоб не "гавкнул"
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Редактор

сегодня, 12:34
"Сегодня утром также В горел автомобиль на ул. Сырская, у ома №. 62. В результате загорания огнем". Когда уже правильно писать начнут.
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тт

сегодня, 12:33
Сколько народу кругом,машин..Неужели ни у кого огнетушителя не нашлось.Люди совсем очерствели.Или шоу для ютуба важнее чужой машины.
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Боцман

сегодня, 12:21
Беспредел какой то !
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Может это

сегодня, 11:52
Кара?
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Ворчун

сегодня, 11:40
А что такое у ОМА 62
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