Общество

сегодня, 19:17

Мир моды будет царить в Липецке в последние выходные марта

2 589
#модный уикенд #юбилей #мода
3
Мир моды будет царить в Липецке в последние выходные марта

Публику ждут на юбилей книгохранилища.

Традиционный «М одный уикенд» в Липецкой областной универсальной научной бибилиотеке на этот раз посвятят вековому юбилею книгохранилища. Как указывают в ЛОУНБ, событие проведут с особым размахом.Мир моды будет царить в Липецке в последние выходные месяца, 24-25 марта.

24 марта в ЛОУНБ будут презентованы лучшие коллекции дизайнеров области, прекрасные модели театра мод, невероятная книжная коллекция от Липецкой областной научной библиотеки. Гости узнают новые тенденции в прическах и макияже от лучших стилистов города и зарядятся отличным весенним настроением.

25 марта отдают под мастер-классы и лекции, посвящённые красоте, творчеству, моде и весне. Публика получит советы от лучших мастеров и специалистов.

 Вход свободный. Пополняемая программа события и подробности - здесь.
2 589
#модный уикенд #юбилей #мода
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юлия Еремеева

8 минут назад
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить. Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв, чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ. 2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa -->> http://jetclicks.ru/public/6774558901447522
ответить

Неавтофанат

сегодня, 19:50
"В огороде бузина, а в Киеве - дядька!" Где весна и где - библиотека! Пешком, что ли, шлепать? Там зрителям машину негде приткнуть.
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область один из самых бесконфликтных регионов
#рейтинг #конфликты
11
Липецкая область один из самых бесконфликтных регионов

сегодня, 17:54

Общество
В Липецке отметили день рождения Шарля Перро
#Шарль Перро
7
В Липецке отметили день рождения Шарля Перро

сегодня, 17:41

Общество
16 улиц, две школы и детский сад останутся без воды
1
16 улиц, две школы и детский сад останутся без воды

сегодня, 17:36

Общество
В Липецкой области будут развивать медицинский и семейный туризм
#туризм
21
В Липецкой области будут развивать медицинский и семейный туризм

сегодня, 17:03

Общество
В липецком кафе сегодня изъяли 55 бутылок алкоголя
#алкоголь #кафе
12
В липецком кафе сегодня изъяли 55 бутылок алкоголя

сегодня, 16:49

Общество
Липчанка пожаловалась на торговлю просрочкой
#просрочка #торговля
3
Липчанка пожаловалась на торговлю просрочкой

сегодня, 16:40

Общество