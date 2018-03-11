Общество
сегодня, 19:17
Мир моды будет царить в Липецке в последние выходные марта
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Публику ждут на юбилей книгохранилища.
Традиционный «М одный уикенд» в Липецкой областной универсальной научной бибилиотеке на этот раз посвятят вековому юбилею книгохранилища. Как указывают в ЛОУНБ, событие проведут с особым размахом.Мир моды будет царить в Липецке в последние выходные месяца, 24-25 марта.
24 марта в ЛОУНБ будут презентованы лучшие коллекции дизайнеров области, прекрасные модели театра мод, невероятная книжная коллекция от Липецкой областной научной библиотеки. Гости узнают новые тенденции в прическах и макияже от лучших стилистов города и зарядятся отличным весенним настроением.
25 марта отдают под мастер-классы и лекции, посвящённые красоте, творчеству, моде и весне. Публика получит советы от лучших мастеров и специалистов.
Вход свободный. Пополняемая программа события и подробности - здесь.
24 марта в ЛОУНБ будут презентованы лучшие коллекции дизайнеров области, прекрасные модели театра мод, невероятная книжная коллекция от Липецкой областной научной библиотеки. Гости узнают новые тенденции в прическах и макияже от лучших стилистов города и зарядятся отличным весенним настроением.
25 марта отдают под мастер-классы и лекции, посвящённые красоте, творчеству, моде и весне. Публика получит советы от лучших мастеров и специалистов.
Вход свободный. Пополняемая программа события и подробности - здесь.
2 589
Юлия Еремеева
Неавтофанат