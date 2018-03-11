Общество
сегодня, 08:02
Цены на одни и те же продукты различаются почти в 4 раза
Заметное всего расходятся цены на морковь.
Разница в ценах на одни и те же продукты в Липецке колеблется от 30% до 3,8 раза. Об этом сообщает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики.
Накануне было проведено информационно-аналитическое наблюдение в 10 сетевых предприятиях торговли.
Так, например, картофель в Липецке стоит от 10,79 до 25,9 рубля за килограмм, лук - от 7,99 до 21,9 рубля, морковь - от 7,29 до 27,9 рубля, капуста - от 5,49 до 16,5 рубля, сахар - от 23,29 до 37,6 рубля, молоко - от 40 до 61,99 рубля.
Накануне было проведено информационно-аналитическое наблюдение в 10 сетевых предприятиях торговли.
Так, например, картофель в Липецке стоит от 10,79 до 25,9 рубля за килограмм, лук - от 7,99 до 21,9 рубля, морковь - от 7,29 до 27,9 рубля, капуста - от 5,49 до 16,5 рубля, сахар - от 23,29 до 37,6 рубля, молоко - от 40 до 61,99 рубля.
ЛИ
ВН
Харьковские беженцы
Майкл
Ната
вовочка
Ну и чё???