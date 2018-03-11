Цены на одни и те же продукты различаются почти в 4 раза

Заметное всего расходятся цены на морковь.

Разница в ценах на одни и те же продукты в Липецке колеблется от 30% до 3,8 раза. Об этом сообщает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики.



Накануне было проведено информационно-аналитическое наблюдение в 10 сетевых предприятиях торговли.



Так, например, картофель в Липецке стоит от 10,79 до 25,9 рубля за килограмм, лук - от 7,99 до 21,9 рубля, морковь - от 7,29 до 27,9 рубля, капуста - от 5,49 до 16,5 рубля, сахар - от 23,29 до 37,6 рубля, молоко - от 40 до 61,99 рубля.