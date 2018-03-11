Общество

сегодня, 08:02

Цены на одни и те же продукты различаются почти в 4 раза

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#торговля #цены

Заметное всего расходятся цены на морковь.

Разница в ценах на одни и те же продукты в Липецке колеблется от 30% до 3,8 раза. Об этом сообщает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики.

Накануне было проведено информационно-аналитическое наблюдение в 10 сетевых предприятиях торговли.

Так, например, картофель в Липецке стоит от 10,79 до 25,9 рубля за килограмм, лук - от 7,99 до 21,9 рубля, морковь - от 7,29 до 27,9 рубля, капуста - от 5,49 до 16,5 рубля, сахар - от 23,29 до 37,6 рубля, молоко - от 40 до 61,99 рубля.
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#торговля #цены

Комментарии (7)

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ЛИ

25 минут назад
И здесь вранье,капусту купила даже по 19,60 за килло
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ВН

сегодня, 09:53
Бардак , а где Олег Петрович . Да ему на народ на чхать , ему все привезут , да еще и на халяву
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Харьковские беженцы

сегодня, 09:52
На цены не смотрим. Воруем что по слаще
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Майкл

сегодня, 09:41
Одни разговоры, это всегда так было. Чиновники ничего делать с этим не хотят. Издеваются над народом. В каждой отрасле эти проблемы: аптеки, продуктыи т.п. будем на гречке отрываться она вроде дешевле стала в ковычках: сначала поднимут цены потом вниз, а потом говорят как на руси жить хорошо.
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Ната

сегодня, 09:23
И морковь и капуста отличного качествами 7рубл и по 5 рублей. А вот амлодипин 45 рубля эконом аптеке,а в государств-12руб.
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вовочка

сегодня, 09:12
дай БОГ вове пукину здоровья, инфляции нет, цены смешные и нет двойных стандартов , УРА
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Ну и чё???

сегодня, 08:42
По 7 рублей видно гнилой лук, как и капуста по 5. * , а разница в ценах на автомобили доходит до сотен раз! Почему Бентли не продают за полляма? Наказать!!!
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