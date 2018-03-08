Экономика

сегодня, 13:35

Торговые сети сделали больше четверти оборота розничной торговли

4 508
#торговля
Торговые сети сделали больше четверти оборота розничной торговли

64 371,7 млн. рублей составил в Липецкой области оборот розничной торговли в торговых сетях в ушедшем году — это 27,2% от всего розничного оборота. 

В целом по стране торговые сети сделали 29,6% розничной торговли, отмечает Росстат. При том, если в некоторых регионах доля сетей превышала 35%, в других она не достигала и 10%. 

Самыми редкими покупателями товаров в сетевых магазинах оказались жители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Чечни, Тывы, Якутии, Приморского края и Сахалинской области — здесь сети сделали менее 10% всего объема розничной торговли. Наименьшие показатели отмечались в Дагестане (0,7%), Ингушетии (2%), Чечне (4,4%). В то же время жители Санкт-Петербурга предпочитают закупаться в сетевых магазинах — на долю этих предприятий торговли пришлось 57,9%, в Ленинградской области — 48,5%.

4 508
#торговля

Комментарии (4)

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Алкаш

сегодня, 15:03
64371000000 / 500000 / 12 / 30 = 357,616666667 Получается 357 руб в день на человека. Этих денег не хватит даже на еду, а с них надо ещё отложить на одежду, комуналку и т.д.
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Алкаш

сегодня, 14:58
Средний доход липчанина около 11 000 руб. Вот и вся статистика, а не то что нам втирают чиновники про огромные зарплаты у липчан.
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Алкаш

сегодня, 14:56
Ха! Ха! Если сумму в 64371000000 руб. разделить на 500000 жителей и ещё разделить на 12 месяцев, то получиться РЕАЛЬНЫЙ доход липчан суммой 10728,5 руб в месяц.
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Алкаш

сегодня, 14:51
64 371,7 млн. рублей — это сколько? 64,371 миллиарда? Так бы и сказали, что было продано товаров на около миллиард долларов. Интересно, откуда в полумиллионном Липецке у населения такие деньги?
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