Торговые сети сделали больше четверти оборота розничной торговли

64 371,7 млн. рублей составил в Липецкой области оборот розничной торговли в торговых сетях в ушедшем году — это 27,2% от всего розничного оборота.

В целом по стране торговые сети сделали 29,6% розничной торговли, отмечает Росстат. При том, если в некоторых регионах доля сетей превышала 35%, в других она не достигала и 10%.

Самыми редкими покупателями товаров в сетевых магазинах оказались жители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Чечни, Тывы, Якутии, Приморского края и Сахалинской области — здесь сети сделали менее 10% всего объема розничной торговли. Наименьшие показатели отмечались в Дагестане (0,7%), Ингушетии (2%), Чечне (4,4%). В то же время жители Санкт-Петербурга предпочитают закупаться в сетевых магазинах — на долю этих предприятий торговли пришлось 57,9%, в Ленинградской области — 48,5%.