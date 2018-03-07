Общество

сегодня, 14:32

Менять маршруты общественного транспорта из-за ремонта Петровского моста начнут уже 12 марта

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#транспорт #Петровский мост
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Менять маршруты общественного транспорта из-за ремонта Петровского моста начнут уже 12 марта

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что в связи с проведением реконструкции Петровского моста c 12 марта в работу муниципальных маршрутов регулярных перевозок будут внесены изменения:

- на автобусном маршруте № 20 изменится путь следования «10 микрорайон – пл. Клименкова – Новое заводоуправление» на «… - ул. Катукова – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Меркулова - ул. Катукова – далее по маршруту», а также на 1 единицу техники увеличится плановый выпуск; 

- начнут курсировать 2 автобуса по схеме № 7«О» «Микрорайон «Елецкий» - ул. Катукова – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Меркулова - ул. Катукова - Октябрьский мост – Новое заводоуправление»;

- временно будет приостановлено обслуживание автобусного маршрута № 26 «Микрорайон «Елецкий» - ул. Свиридова – 7 поликлиника – микрорайон «Елецкий».

Подробную информацию о времени отправления автобусов маршрутов № 20, 7 «О», 26 от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15 или ознакомиться с расписанием на официальном сайте МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

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#транспорт #Петровский мост
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Комментарии (8)

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Писец

16 минут назад
А когда с НЛМК будет ехать не мог бы он заезжать к 10-ой школе ? что бы с ЛТЗ на Елецкий без пересадки
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ага

сегодня, 15:24
как эти изменения связаны с петровским мостом?
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Вопросик

сегодня, 15:19
Из проверенных источников, по отчётам всё моют , экологическими чистящими средствами , но факту , будут транжирить моющие деньги на Бали !
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Из проверенных источников

сегодня, 15:13
МУПу Липецкпассажиртранс вопросец. Когда-нибудь новые (хотя бы) автобусы будут мыть, или эти куски грязи так и будут позорить программу обновления пассажирского транспорта?
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Gorod48 НЕ УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ!!!!

сегодня, 15:01
Нахрена писать, что узнать инфу о времени отправления автобуса 26 там-то там-то, если ВЫ САМИ В ПРЕДЫДУЩЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ НАПИСАЛИ, ЧТО ОН ВРЕМЕННО БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН?! ВЫ ДЕБИЛЫЫ!!!!!!!!
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Gorod48 НЕ УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ!!!!

сегодня, 14:58
На указанном вами официальном сайте МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru. НИЧЕГО НЕТ!!! НЕ ПУДРИТЕ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ
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123

сегодня, 14:45
Вообще бред маршрут №26 давайте всем автобусы до 7-мой поликлинике туда весь город ездит почему персонально для Елецкого сделали маршрут?!
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Липчанин

сегодня, 14:38
На 26 тоже мост влияет? Зачем его приостанавливать?
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