Менять маршруты общественного транспорта из-за ремонта Петровского моста начнут уже 12 марта

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что в связи с проведением реконструкции Петровского моста c 12 марта в работу муниципальных маршрутов регулярных перевозок будут внесены изменения:

- на автобусном маршруте № 20 изменится путь следования «10 микрорайон – пл. Клименкова – Новое заводоуправление» на «… - ул. Катукова – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Меркулова - ул. Катукова – далее по маршруту», а также на 1 единицу техники увеличится плановый выпуск;

- начнут курсировать 2 автобуса по схеме № 7«О» «Микрорайон «Елецкий» - ул. Катукова – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Меркулова - ул. Катукова - Октябрьский мост – Новое заводоуправление»;

- временно будет приостановлено обслуживание автобусного маршрута № 26 «Микрорайон «Елецкий» - ул. Свиридова – 7 поликлиника – микрорайон «Елецкий».

Подробную информацию о времени отправления автобусов маршрутов № 20, 7 «О», 26 от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15 или ознакомиться с расписанием на официальном сайте МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru.