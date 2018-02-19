На соцподдержку населения Липецкой области в прошлом году выделялось 6,7 млрд рублей

Органы соцзащиты Липецкой области 4-е по стране в специальном рейтинге.

Итоги работы управления социальной защиты населения Липецкой области за 2017 год и задачи на 2018 год обсуждались на коллегии.Как сообщают в управление социальной защиты населения Липецкой области, В 2017 году на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения и содержание учреждений социального обслуживания граждан из средств федерального и областного бюджетов израсходовано 6,7 млрд. рублей, из них 4,9 млрд. рублей – средства областного бюджета. Меры социальной поддержки, установленные областным и федеральным законодательством, получили около 357,3 тыс. граждан (почти треть населения Липецкой области).

В Липецкой области действует широкий комплекс мер социальной поддержки, направленный на поддержку многодетных семей. Общая сумма социальных и поощрительных выплат для многодетных семей за 2017 год составила 891,55 млн. руб. (2016 год – 864,4 млн. руб.). Не случайно число многодетных семей продолжается увеличиваться: за год их стало больше на 9 процентов. На учете в учреждениях социальной защиты населения Липецкой области по состоянию на 1 января 2018 года состоят 12 453 многодетные семьи, в которых проживает 40 930 детей.

На меры социальной поддержки семьи и содержание учреждений поддержки материнства и детства в 2017 году из консолидированного бюджета израсходовано 1887,3 млн. рублей. Были введены новые меры социальной поддержки семей: социальное пособие в размере 50 тысяч рублей на приобретение крупного рогатого скота молочного направления; единовременная выплата малоимущим молодым семьям в связи с рождением первого ребенка (с 15 тысяч рублей до 20 тысяч рублей); установка системы автономной пожарной сигнализации в жилых помещениях малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

Выводу семей на самообеспечение способствует адресная помощь на основе социального контракта. Всего с 2014г. по 2017 г. заключено 795 социальных контрактов. Больше всего заключено соцконтрактов в Грязинском (64), Елецком (53), Усманском (68), Чаплыгинском (56) районах.

На содержание областных стационарных учреждений социального обслуживания в 2017 году было выделено 814,4 млн. рублей, центров социальной защиты населения – 943,2 млн. рублей.

На постоянном социальном обслуживании на дому состоит 15 213 человека. Перечень видов социальных услуг для липчан постоянно обновляется и расширяется, сегодня их уже более 150.

С апреля 2017 года социальные услуги на дому предоставляют и негосударственные учреждения - производственные кооперативы «Соцработник» в г. Липецке и «Забота» в Чаплыгине. Они работают в соответствии с контрактами, заключенными с управлением социальной защиты населения области. Общая сумма заключенных в 2017 году контрактов составила 16,7 млн. рублей. Общее количество получателей социальных услуг, обслуживаемых производственными кооперативами, - 721 человек.

В 2017 году социальными и медицинскими работниками проведен патронаж 87 тыс. человек старше 75 лет, что составило 100 процентов от общей численности граждан старше 75 лет, проживающих в Липецкой области. Организовано предоставление медико-социальных услуг на мобильной основе, медицинские работники были включены в состав выездных мобильных бригад, пожилым гражданам организовано систематическое наблюдение в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья и своевременного оказания необходимой медицинской помощи.

В Александровском психоневрологическом интернате продолжались работы по реконструкции административного корпуса и клуба-библиотеки под здание спального корпуса с реабилитационным отделением на 100 койко-мест. Это позволило к 1 декабря 2017 года ликвидировать очерёдность в стационарные учреждения психоневрологического типа и выполнить поручение Правительства России.

Также выполнено поручение Президента России В.В. Путина о 100-процентном охвате учреждений социального обслуживания независимой оценкой. В 2017 году 24 организации социального обслуживания населения области подлежали независимой оценке качества предоставляемых социальных услуг. По ее итогам в общероссийском рейтинге организаций соцзащиты, , Липецкая область заняла 4 место.

Фото: szn.lipetsk.ru