Общество

сегодня, 13:23

Мошенники клонировали сайт налоговой

2 558
#мошенничество
1
Мошенники клонировали сайт налоговой

Налоговая служба предупреждает о создании мошеннического сайта-клона для получения персональных данных банковской карты.

Мошенники на сайте-клоне предлагают получить некую налоговую компенсацию от подоходного налога.  

Страница представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России. Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно - в нем сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка: компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером. Этот закон, однако, на самом деле не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку «Получить компенсацию», пользователь попадает на страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты. 

Мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. Между тем, по закону электронное взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через «Личный кабинет налогоплательщика» Чтобы получить доступ к сервису необходимо один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль. В Личном кабинете можно узнать о задолженности или переплате и прояснить любые налоговые вопросы. При оплате онлайн пользователь переадресуется на страницу того банка-партнера ФНС России, который сам выберет.

2 558
#мошенничество
1

Комментарии (2)

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27 минут назад
Мошенники при помощи налоговой клонировали сайт налоговой!
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Путный

54 минуты назад
Брат на брата пошёл? Не гоже это!
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