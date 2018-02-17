Мошенники клонировали сайт налоговой

Налоговая служба предупреждает о создании мошеннического сайта-клона для получения персональных данных банковской карты.

Мошенники на сайте-клоне предлагают получить некую налоговую компенсацию от подоходного налога.

Страница представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России. Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно - в нем сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка: компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером. Этот закон, однако, на самом деле не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку «Получить компенсацию», пользователь попадает на страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты.

Мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. Между тем, по закону электронное взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через «Личный кабинет налогоплательщика» Чтобы получить доступ к сервису необходимо один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль. В Личном кабинете можно узнать о задолженности или переплате и прояснить любые налоговые вопросы. При оплате онлайн пользователь переадресуется на страницу того банка-партнера ФНС России, который сам выберет.