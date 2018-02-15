«Точка зрения»: 403 дома будут капитально отремонтированы в Липецкой области в этом году

Какие новые технологии будут применяться при этих работах? Когда строители войдут в запланированные к ремонту дома?



Генеральный директор «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области»





Об этом и многом другом говорим в программе «Точка зрения» с Александром Козиным - генеральным директором «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой областиАлександр Козино капитальном ремонте многоквартирных домов:

Мы внесли в проект нашего закона о капремонте Липецкой области предложение включить в ремонт и слаботочные инженерные системы, то есть те самые провода провайдеров, интернета. Надеюсь, нас поддержат. Чтобы после ремонта провода по подъездам не висели в хаотичном беспорядке. Эту проблему тоже надо решать. »

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