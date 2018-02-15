Общество

сегодня, 12:00

«Точка зрения»: 403 дома будут капитально отремонтированы в Липецкой области в этом году

403
#ФКР #точка зрения
«Точка зрения»: 403 дома будут капитально отремонтированы в Липецкой области в этом году

Какие новые технологии будут применяться при этих работах? Когда строители войдут в запланированные к ремонту дома? 

Об этом и многом другом говорим в программе «Точка зрения»  с Александром Козиным - генеральным директором «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области


Александр Козин 
Генеральный директор «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области»

о капитальном ремонте многоквартирных домов:

«Фонд вошел в число лучших в стране. Оценивались такие критерии — фактический план выполнения работ,  собираемость по взносам,  претензионная работа и количество отремонтированных домов. По выполнению плана — мы заняли первое место, по собираемости мы на 3- месте, а впереди нас только Москва  и Белгородская область. 6-7 место — это оценка нашей деятельности в части претензионной работы, то есть на начало периода у нас было 420 млн дебиторский задолженности, и на конец периода она уменьшилась на 62 млн рублей.  Но в целом, 6- место — это очень серьезно, весомо!»

 «В 2017 мы произвели 1905 видов ремонта, в 361 многоквартирном доме. Это очень много. И 145 лифтов мы полностью заменили. Это очень серьезный показатель. Такого объема ремонтов Липецкая область еще не знала. В 2018 мы должный будем отремонтировать 403 многоквартирных дома, и 210 лифтов полностью заменить на новые.»

 «Мы полностью на улице Зегеля у домов заменим фасадные группы. Причем это будет реновация фасадов под покраску, но с утеплением, по технологии «мокрый фасад», чтобы не просто покрасить,  но и улучшить энергоэффективность. Чтобы люди могли меньше платить за потребляемые энергоресурсы. Также впервые будем использовать новосибирскую систему утепления фасадов  Термоленд. Таких домов будет порядка 15 штук.»

«Но надо еще и модернизировать систему тепловых узлов в домах. За счет автоматизации этих узлов,  люди  смогут ощутить на своих кошельках уменьшение платежей за тепло.»

«Проверки Фонда со стороны разных органов нас где-то дисциплинируют, мы какие-то ошибки понимаем своими становимся сильнее и внутренне лучше.  Но нужна и мера какая-то. За 2017 год в фонде прошло более 40 проверок. Это по три проверки в месяц. И помимо этого, более трехсот запросов в нам пришло за 2017 год. От различных структур, но в основном от прокуратуры. Сотрудники 10 процентов времени отдают на проверяющие органы. С моей точки зрения — это перекос.»

«В Липецкой области впервые в РФ применен способ ремонта фасадов по немецкой технологии на основе алюминиевых кассет.  Это дома на улице Зегеля 21/1 и 21/2. Эти  два десятиэтажных дома на площади Героев великолепно смотрятся. Обычные вентилируемые фасады с обычными кассетами будем тоже делать. Круглый год. И еще будет использовать модернизация по системе Термоленд, когда уже по сути собранная  блочная кассета заранее соединена в готовый продукт.»

«Экономить на дешевых некачественных материала не имеет никакого смысла. И будем применять хорошие красочные материалы на основе силиконовых составов. На улице Зегеля их увидите.»

«Все работы, кровельные, фасадные, теплоснабжения — должны завершить до 1 сентября 2018 года.»

«

Мы внесли в проект нашего закона о капремонте Липецкой области предложение включить в ремонт и слаботочные инженерные системы, то есть те самые провода провайдеров, интернета. Надеюсь, нас поддержат. Чтобы после ремонта провода по подъездам не висели в хаотичном беспорядке. Эту проблему тоже надо решать. »



«Мы намерены с 1 апреля приступить к ремонтным работам и у нас практически все  конкурсные процедуры уже подходят к концу. Это раньше чем в прошлом году.»

«Сейчас мы работаем  с инвестором, который намерен вложить в модернизацию тепловых  узлов в домах до 500 млн рублей. Ведем переговоры по этому вопросу.»

Для лиц старше 16 лет.
403
#ФКР #точка зрения

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