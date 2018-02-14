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Липецкий священник рассказал о погибшем в Сирии Романе Филипове
Руководитель отдела Липецкой епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель воинского храма иконы Божией Матери «Благодатное Небо» иерей Илия Азарин был знаком с героем и принял участие в его отпевании.
- В 2016 году состоялась моя первая командировка в Сирию, где я познакомился с майором Романом Филипповым, - рассказывает отец Илия. – Это был удивительный человек – честный, собранный, открытый. В народе о таких говорят: «И один в поле воин, если он по-русски скроен». Вечная память герою!
Фото http://mitropolia-lip.ru/events/svyashchennik-iliya-azarin-vechnaya-pamyat-geroyu и с сайта Воронежской митрополии http://www.vob-eparhia.ru/index.php?d=14518&city=+%C2%CE%D0%CE%CD%C5%C6%D1%CA%C0%DF+%C5%CF%C...
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