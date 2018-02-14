Липецкий священник рассказал о погибшем в Сирии Романе Филипове

Руководитель отдела Липецкой епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель воинского храма иконы Божией Матери «Благодатное Небо» иерей Илия Азарин был знаком с героем и принял участие в его отпевании.





- В 2016 году состоялась моя первая командировка в Сирию, где я познакомился с майором Романом Филипповым, - рассказывает отец Илия. – Это был удивительный человек – честный, собранный, открытый. В народе о таких говорят: «И один в поле воин, если он по-русски скроен». Вечная память герою!



Фото Напомним, 8 февраля в Воронеже в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» состоялось прощание с геройски погибшим при выполнении боевого задания в Сирии летчиком Романом Филиповым. Как сообщает blagochinie48.ru, чин отпевания Героя России совершил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий в сослужении секретаря Воронежского епархиального управления протоиерея Андрея Скакалина и духовенства Воронежской епархии.При совершении чина отпевания геройски погибшего летчика владыке Сергию вместе с представителями духовенства Воронежской епархии сослужил руководитель отдела Липецкой епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель воинского храма иконы Божией Матери «Благодатное Небо» иерей Илия Азарин.- В 2016 году состоялась моя первая командировка в Сирию, где я познакомился с майором Романом Филипповым, - рассказывает отец Илия. – Это был удивительный человек – честный, собранный, открытый. В народе о таких говорят: «И один в поле воин, если он по-русски скроен». Вечная память герою!Фото http://mitropolia-lip.ru/events/svyashchennik-iliya-azarin-vechnaya-pamyat-geroyu и с сайта Воронежской митрополии http://www.vob-eparhia.ru/index.php?d=14518&city=+%C2%CE%D0%CE%CD%C5%C6%D1%CA%C0%DF+%C5%CF%C...