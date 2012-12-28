С «Инфинити Групп» взыскали 2,8 млн рублей ущерба при благоустройстве скверов в Ельце

По мнению прокуратуры, которую поддержал Арбитражный суд, подрядчик сэкономил на вывозе строительного мусора на определенный под это полигон.

Арбитражный суд вынес решение о взыскании с ООО «Инфинити Групп» 2,8 млн рублей ущерба при проведении работ по благоустройству скверов в Ельце. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.С соответствующим иском к подрядчику обратилась прокуратура. Как следует из материалов дела, между МКУ «Управление капитального строительства города Ельца» и ООО «Инфинити Групп» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера им. И.А. Бунина и сквера им. М.С. Соломенцева. Согласно контракту, помимо прочего, подрядчику необходимо было утилизировать мусор. Компания передала заказчику документы, свидетельствующие о вывозе 4,7 тысяч тонн мусора со стройплощадок, а тот, соответственно, оплатил выставленные счета. Однако прокуратура Ельца установила, что подрядчик не вывоз мусор на назначенный полигон. Силовики решили, что ООО «Инфинити Групп» необоснованно получило денежные средства от заказчика и обратилась в арбитражный суд.Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об удовлетворении заявленных исковых требований (на данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано).