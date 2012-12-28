Владимир Сериков: Расходы бюджета Липецкой области увеличиваются почти на 7 млрд рублей

Изменения в закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрил комитет по экономике областного Совета. Законопроект будет вынесен на утверждение ближайшей сессии.



В основном расходы бюджета вырастут за счет остатков средств на счетах, а именно на 6,6 млрд рублей. Еще около 200 млн рублей поступили из федерального бюджета.— Наш регион приступает к масштабным ремонтам жилых домов и социальной инфраструктуры. Управление жилищно-коммунального хозяйства получит 1 млрд рублей на проведение капремонта общедомовых инженерных сетей. 550 млн рублей пойдет на капитальный ремонт учреждений образования и социальной сферы, — рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.Для реализации концессионного соглашения на капитальный ремонт школы на 1500 мест в районе, ограниченном улицами Музыки, Трунова, автодорогой Орел-Тамбов и Лебедянское шассе, предусмотрены 600 млн рублей.Более 131 млн рублей направят на благоустройство стадиона в лагере «Прометей», на текущий ремонт общежития Елецкого колледжа инновационных технологий, выполнение требований антитеррористической защищенности и организации доступной среды для маломобильных студентов.Кроме того, около полумиллиарда предусматривается на организацию холодного водоснабжения района Тракторый в Липецке.По словам спикера облсовета, существенный объем средств выделяется сегодня из областного бюджета и на поддержку и развитие липецкого здравоохранения.— Только на бесплатные лекарства для онкобольных сегодня дополнительно выделяется около 800 млн рублей. Почти 260 млн рублей пойдет на капитальный ремонт больниц и поликлиник, подготовку их к отопительному сезону и оснащение новым оборудованием, — отметил Владимир Сериков.Также 55 млн. рублей выделяется на единовременные выплаты врачам. Еще на 40 млн рублей закупят автомобили скорой медицинской помощи.С учетом вносимых изменений, доходы областного бюджета в 2024 году составят 104 млрд рублей, расходы — 136 млрд рублей. С дефицитом — 32 млрд. рублей, который, по словам главного финансиста области, вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых, полностью обеспечен источниками финансирования в виде переходящих остатков средств с прошлого года.