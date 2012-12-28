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Владимир Сериков: Расходы бюджета Липецкой области увеличиваются почти на 7 млрд рублей
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13 минут назад

Владимир Сериков: Расходы бюджета Липецкой области увеличиваются почти на 7 млрд рублей

Изменения в закон об областном бюджете на 2024 год  и на плановый период 2025 и 2026 годов  одобрил комитет по экономике областного Совета. Законопроект будет вынесен на утверждение ближайшей сессии.

В основном расходы бюджета вырастут за счет остатков средств на счетах, а именно на 6,6 млрд рублей.  Еще около 200 млн рублей поступили из федерального бюджета.

— Наш регион приступает к масштабным ремонтам  жилых домов и социальной инфраструктуры. Управление жилищно-коммунального хозяйства получит 1 млрд рублей на проведение капремонта общедомовых инженерных сетей. 550 млн рублей пойдет на капитальный ремонт учреждений образования и социальной сферы, — рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

Для реализации концессионного соглашения на капитальный ремонт школы на 1500 мест в районе, ограниченном улицами Музыки, Трунова, автодорогой Орел-Тамбов и Лебедянское шассе, предусмотрены 600 млн рублей.

Более 131 млн рублей направят на благоустройство стадиона в лагере «Прометей», на текущий ремонт общежития Елецкого колледжа инновационных технологий, выполнение  требований антитеррористической защищенности и организации доступной среды для маломобильных студентов. 

Кроме того, около полумиллиарда предусматривается на организацию холодного водоснабжения района Тракторый в Липецке. 

По словам спикера облсовета, существенный объем средств выделяется сегодня из областного бюджета и на поддержку и  развитие липецкого здравоохранения.  

— Только на бесплатные лекарства для онкобольных  сегодня дополнительно выделяется  около 800 млн рублей. Почти 260 млн рублей пойдет на капитальный ремонт больниц и поликлиник,  подготовку их к отопительному сезону и оснащение новым оборудованием, — отметил Владимир Сериков. 

Также 55 млн. рублей выделяется на единовременные выплаты врачам.  Еще на 40 млн рублей  закупят автомобили скорой медицинской помощи.

С учетом  вносимых изменений, доходы областного бюджета в 2024 году составят 104 млрд рублей, расходы — 136 млрд рублей. С дефицитом — 32 млрд. рублей, который, по словам главного финансиста области, вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых, полностью обеспечен источниками финансирования  в виде переходящих остатков средств с прошлого года.

бюджет
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