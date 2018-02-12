Более 2 000 работников НЛМК станут участниками профессиональных конкурсов

Новолипецкий металлургический комбинат, основная площадка Группы НЛМК, в 2018 году проведет 29 конкурсов профессионального мастерства по основным рабочим специальностям. Впервые будет организовано состязание среди лучших сталеваров установок внепечной обработки стали.

В феврале череду профессиональных состязаний откроет конкурс среди обработчиков поверхности металла. Затем свое мастерство продемонстрируют лучшие сталевары установок внепечной обработки стали.



Кроме соревнований среди представителей рабочих профессий в этом году продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер». Во всех конкурсных соревнованиях в 2018 году примут участие более 2000 сотрудников предприятия. Студенты базовых учебных заведений комбината в течение года смогут стать зрителями финальной части профессиональных состязаний лучших специалистов предприятия.



«В прошлом году в различных программах повышения квалификации и развития персонала участвовало более 70% всех работников комбината. Мы внедряем новые методы корпоративного обучения, включая использование компьютерных тренажеров технологических процессов. Применяем лучшие мировые практики при организации конкурсов профмастерства. Это помогает создать необходимые условия для высокопроизводительного труда и повышения эффективности производства в целом», -прокомментировала директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.



В 2017 году в профессиональных соревнованиях по основным рабочим специальностям участвовали около 1400 работников комбината. Общее количество участников всех конкурсных программ НЛМК превысило 2000 человек. Звание лучшего по профессии дает работнику не только дополнительную премию и надбавку к заработной плате, но и дополнительные преимущества при участии в программе «Жилье молодым металлургам», а также баллы в конкурсе наставников. Участники и победители профессиональных состязаний имеют возможность непрерывного обучения и развития, что помогает их карьерному росту. Лучшие специалисты комбината принимают участие в областных и всероссийских соревнованиях. В 2017 году работники НЛМК традиционно заняли призовые места в региональных конкурсах профмастерства среди металлообработчиков и водителей автомобилей, а также в отраслевом конкурсе среди машинистов крана и стропальщиков. Девять работников комбината стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года-2017».