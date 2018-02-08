Общество

сегодня, 11:33

Липецким зверюшкам подарили игрушки

1 343
#зоопарк
Липецким зверюшкам подарили игрушки

В липецком зоопарке прошёл очередной день раздачи животным игрушек.

Как сообщили в зоопарке, сервалу досталась погремушка, скунсам - мячик, носухам и лисицам - шарики и кегли. А паре бурых медведей Машке и Мишке преподнесли пряничный торт в виде домика, яблоки, морковь и несколько игрушек.

Сначала косолапые с осторожность отнеслись к необычным для них подаркам. Потом Мишка занялся игрушками, а Машка съела почти все пряники.
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#зоопарк

Комментарии (1)

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Алекс

сегодня, 11:41
Хотя бы одна позитивная новость, после которой можно улыбнуться :)
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