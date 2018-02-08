Липецким зверюшкам подарили игрушки

В липецком зоопарке прошёл очередной день раздачи животным игрушек.

Как сообщили в зоопарке, сервалу досталась погремушка, скунсам - мячик, носухам и лисицам - шарики и кегли. А паре бурых медведей Машке и Мишке преподнесли пряничный торт в виде домика, яблоки, морковь и несколько игрушек.



Сначала косолапые с осторожность отнеслись к необычным для них подаркам. Потом Мишка занялся игрушками, а Машка съела почти все пряники.