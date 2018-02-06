В Липецке покажут спектакль Захара Прилепина

3 марта театр «Компромисс» на сцене Городского Дворца культуры на Тракторном представит моноспектакль Владимира Деля «Ты че такой похнюпый?»

Постановка по рассказу «Колеса» одного из главных писателей современности – Захара Прилепина, в Липецке будет показана не в первый раз, до этого она уже собирала аншлаги на площадках Сокольского театра и ресторана «O, Bistro», сообщает департамент культуры и туризма Липецка.

Главную и единственную роль исполнит Михаил Сиворин, участник «Кинотавра» 2017 года.

«Ты че такой похнюпый?» - история о поиске человеческого счастья в смутное время нашей страны. Спектакль лауреат XXII Международного театрального фестиваля «Рождественский парад 2015» в номинации «Лучший моноспектакль» (Санкт-Петербург), вошел в лонг-лист «Золотой маски» 2017-го года (Москва), участник X Международного театрального фестиваля моноспектаклей «SOLO 2017» (Москва).

Фото: vk.com