Культура

вчера, 16:50

В Липецке покажут спектакль Захара Прилепина

15 733
#Захар Прилепин #спектакль
5
В Липецке покажут спектакль Захара Прилепина

3 марта театр «Компромисс» на сцене Городского Дворца культуры на Тракторном представит моноспектакль Владимира Деля «Ты че такой похнюпый?»

Постановка по рассказу «Колеса» одного из главных писателей современности – Захара Прилепина, в Липецке будет показана не в первый раз, до этого она уже собирала аншлаги на площадках Сокольского театра и ресторана «O, Bistro», сообщает департамент культуры и туризма Липецка.

Главную и единственную роль исполнит Михаил Сиворин, участник «Кинотавра» 2017 года.

«Ты че такой похнюпый?» - история о поиске человеческого счастья в смутное время нашей страны. Спектакль лауреат XXII Международного театрального фестиваля «Рождественский парад 2015» в номинации «Лучший моноспектакль» (Санкт-Петербург), вошел в лонг-лист «Золотой маски» 2017-го года (Москва), участник X Международного театрального фестиваля моноспектаклей «SOLO 2017» (Москва).

Фото: vk.com

15 733
#Захар Прилепин #спектакль
5

Комментарии (15)

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Смотрели на Соколе раньше

58 минут назад
Несмотря на депрессивную тему, спектакль у Деля получился классный, смотришь на одном дыхании. А Михаил Сиворин просто бесподобен! Рекомендую.
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Гость

вчера, 22:44
Читать надо больше правильной литературы
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Гость

вчера, 22:14
О, Егор!! А где в статье про классика сказано? Я живых людей в классики не записываю))). А где ты про "родственничка" вычитал или личная фантазия?Ну и про ботокс!!! Личные предпочтения? )))Ладно, не грусти.
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Гендос

вчера, 21:49
Липецк - город рабочего быдло! Никакая театральная жизнь в нем невозможна. Сравните с Воронежем, ни в какое сравнение
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Егор

вчера, 21:25
О, гость! По вступлению ценитель ты. Озвучь, озвучь, чем захарка уже сегодня классик? Ха-ха.
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Гость

вчера, 21:20
Читаю коментарии и диву даюсь количеству " профессионалов, ценителей и знатоков"
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Гендос

вчера, 21:12
Сначала была одна самодеятельность под названием "Никому мы не нужны", теперь другая... Товарищ Бужор, пойми наконец-то, ты бездарь, и никому не нужны твои потуги театральные... И твой Прилепин никому не нужен! Кто его читает?
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Егор

вчера, 21:00
Прилепин это лизоблюд ботокса, родственничек (по жене) суркова, ну и третьесортный писатель.
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Критик

вчера, 19:55
Прилепины какие-то, кто его знает? Это он похнюпый)?
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объясните мне

вчера, 19:35
а что такое похнюпый",неологизм,суржик или простите,неприличное что то
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