Липецкая вечЁрка: отставка мэра, потопы в домах и мастерство врачей

Сегодня, 13 февраля, мэр Липецка Роман Ченцов заявил об оставке, горожане жалуются на затопленные квартиры, и врачи рассказали о двух сложных операциях.