26 минут назад
Липецкая вечЁрка: отставка мэра, потопы в домах и мастерство врачей
Сегодня, 13 февраля, мэр Липецка Роман Ченцов заявил об оставке, горожане жалуются на затопленные квартиры, и врачи рассказали о двух сложных операциях.
В правительстве Липецкой области посчитали нужным сообщить, что такой шаг Роман Ченцов сделал самостоятельно.
Пока Роман Ченцов ушел в отпуск. Обязанности мэра Липецка исполняет его заместитель Светлана Бедрова (она недавно вернулась в администрацию города с должности директора школы, а ранее возглавляла муниципальный департамент образования).
На 24 февраля назначена сессия Липецкого городского Совета депутатов, которая рассмотрит заявление Романа Ченцова, а также утвердит исполняющего обязанности мэра.
Далее горсовет должен сформировать комиссию по выборам главы администрации. Она соберет заявления претендентов на кресло главы Липецка, одного или нескольких из которых позже рекомендует для утверждения сессии Совета. Процедура эта долгая и мэром город обзаведется к концу весны, началу лета.
Среди возможных кандидатов на этот пост опрошенные GOROD48 эксперты назвали вице-губернатора Сергея Курбатова, руководителя липецкого филиала Сбербанка Алексея Колчина, регионального министра строительства и архитектуры Николая Дергунова, гендиректора «РВК-Липецк» Вадима Негробова, и главу Липецкого муниципального округа Давида Тодуа.
Напомним, Роман Ченцов избран мэром 27 июня 2024 года. Он уже третий глава Липецка, не отработавший до конца срок полномочий. В конце 2015 года не досидел свой третий срок Михаил Гулевский, а сменивший его Сергей Иванов ушел в отставку почти за два года до истечения полномочий.
Новости об отставке мэра собрали больше 200 комментариев.
«Я устал, я, ухожу. А такой ведь молодой. Ну, ну», — удивился Гость.
«Жаль. Очень жаль. С ним у города был шанс», — написал другой Гость.
«Такого бардака, как при Ченцове, не было никогда», — тут же добавил Гога.
«Два человека у нас на своем месте это Роман Ченцов и Александр Осипов», — считает Тома, для тех, кто не знает, Осипов — директор зоопарка.
«Всё правильно сделал: заработал — дай другим заработать!», — уверен Житель.
«На эту должность должен хозяйственник прийти. Без опыта руководства город не поднять. Спасибо что ушёл!» — мечтает Анна.
«В крепостные времена крестьянам было все равно, кто их помещик. Как был крепостной человек, так и остался. Может, лишь на единиц смена власти в городе окажет влияние. А большинству все равно. Те же дома будут осыпаться, те же трубы гнить, те же автобусы не ходить, те же громадные платежки за ЖКХ приходить. Не изменится ровным счетом ничего. Зато столько комментариев. Будто лучше заживут. Коммуналку на 20 процентов подняли, а так народ не комментировал, как отставку мэра, которая не скажется на них совсем», — резюмировала Нервная мать.
«Сейчас должность мэра как приговор. Денег нет, кругом разруха, все только на камеру рапортуют о планах и достижениях. Снег не убрали, дома кипятком заливает, по улицам вода из труб уже годами, дороги смывает. Спорту не помогаем, не строим ничего значимого, классы в школах переполнены. Супер», — поддержал ее Коренной житель.
Дома в последние дни действительно затапливает. Потекли старые крыши и липчане ведрами черпают воду в квартирах, если сами не расчистят кровлю от снега, а в других случаях лопаются трубы.
Врачи областного клинического центра на улице Ленина спасли глаз 45-летнему мужчине. Им пришлось сильно постараться — на пациента напал бык. К тому же пострадавший обратился к врачам только через три дня после нападения.
Двухлетний малыш едва не лишился легкого. Все началось очень буднично, он ел орехи, случайно вдохнул их частицы, вроде бы откашлся, да оказалось не до конца. Компьютерная томография показала, что левое лёгкое выключено полностью и в дыхании не участвует.
Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает. Но потребуется дальнейшее лечение и реабилитация.
«Замечательные наши врачи, низкий поклон вам! Берегите себя!» — похвалил медиков Горожанин.
В выходные погода будет так себе: от +1 до +3 градусов, мокрый снег и дождь.
Кстати, сегодня, в пятницу, 13 желающих жениться почти не было, хотя обычно в этот день (до поста еще далеко), в ЗАГСах аншлаги. В Липецке расписали одну пару, в районах — пять.
