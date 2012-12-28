Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж

Но суд она проиграла: рекреационная зона не может быть использована для ведения личного подсобного хозяйства.

Усманский районный суд рассмотрел жалобу женщины на отказ администрации округа предоставить прибрежный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина подала заявку в администрацию Усманского округа о предоставлении ей в аренду на 20 лет земельного участка, расположенного рядом с участком, который находится в ее собственности. Пустующий участок она планировала использовать под личное хозяйство и садоводство. Но получила отказ.Тогда женщина пошла в суд — но он тоже встал на сторону администрации.«Администрация отказала в согласовании аренды земли, поскольку спорный участок является зоной рекреационного значения, и не может быть использован под личное подсобное хозяйство. В его границах планируют обустроить место отдыха для жителей, проживающих в селе – пляж у реки, к берегу которой примыкает участок. В отношении территории, предназначенной для рекреации, уже проводятся кадастровые работы. Земли рекреационного значения должны использоваться в соответствии с основным целевым назначением: для организации отдыха на природе. Ведение личного подсобного хозяйства на таком участке не допускается», — отметили в суде.